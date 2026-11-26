Los apostadores de La Caribeña Noche estuvieron atentos este jueves 26 de noviembre de 2026 a una nueva edición de uno de los chances más consultados de la Costa Caribe colombiana. Noche tras noche, miles de jugadores revisan los resultados con la expectativa de acertar las cuatro cifras ganadoras y obtener alguno de los premios contemplados en el plan de pagos del juego.



Resultado de Caribeña Noche hoy, 26 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados correspondientes al más reciente sorteo:



Número ganador:

Quinta balota:

Los participantes deben comprobar cuidadosamente los números registrados en su comprobante de apuesta para determinar si obtuvieron algún premio según la modalidad seleccionada al momento de jugar.



¿Qué es Caribeña Noche?

La Caribeña Noche es un juego de apuestas permanentes o chance que forma parte de la familia de sorteos La Caribeña, junto con Caribeña Día. Su funcionamiento es similar al de otros chances colombianos: el jugador selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y espera la publicación de los resultados oficiales. Con el paso de los años, este sorteo se ha convertido en uno de los más seguidos por los habitantes de la región Caribe y por apostadores de otras zonas del país. Su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar premios importantes con apuestas de bajo valor explican buena parte de su popularidad. Uno de los datos más consultados por los jugadores tiene que ver con los horarios oficiales del sorteo. De acuerdo con la programación habitual, Caribeña Noche realiza sus extracciones:



De lunes a sábado alrededor de las 10:30 p. m.

Domingos y festivos alrededor de las 8:30 p. m.

Debido a que se juega en las últimas horas del día, los resultados suelen generar miles de consultas apenas concluye la extracción oficial. Para jugar, el apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras, definir el monto de dinero que desea apostar y registrar la jugada en un punto autorizado. Posteriormente, deberá esperar los resultados para verificar si el número escogido coincide con el resultado oficial. Las combinaciones posibles van desde el 0000 hasta el 9999, lo que permite una amplia variedad de opciones al momento de realizar la apuesta.



Plan de premios de Caribeña Noche

Uno de los aspectos que más llama la atención de los jugadores es el sistema de pagos. El monto recibido depende del número de cifras acertadas y de la modalidad seleccionada al momento de apostar. El plan habitual contempla:



4 cifras directas (Pleno): $4.500 por cada peso apostado.

4 cifras combinadas: $208 por cada peso apostado.

3 cifras directas: $400 por cada peso apostado.

3 cifras combinadas: $83 por cada peso apostado.

2 cifras (Pata): $50 por cada peso apostado.

1 cifra (Uña): $5 por cada peso apostado.

Esto significa que una apuesta modesta puede convertirse en un premio considerable si se logra acertar la combinación completa en la modalidad adecuada.



La Quinta, un dato que también siguen los apostadores

Además del número ganador, el sorteo publica una cifra adicional conocida como Quinta balota, que acompaña cada resultado oficial. Este dato es consultado diariamente por miles de jugadores que realizan seguimiento permanente a los sorteos. En jornadas recientes, por ejemplo, se registraron resultados como el 7443 con Quinta 9, el 1098 con Quinta 4, el 9826 con Quinta 1 y el 7341 con Quinta 6.



Qué hacer si el número resultó ganador

Los operadores recomiendan conservar el comprobante original de la apuesta y revisar cuidadosamente las cifras registradas antes de iniciar cualquier trámite de cobro. El tiquete es el documento que acredita la participación y será solicitado para validar los premios obtenidos. Con sorteos diarios, una mecánica fácil de entender y premios que pueden multiplicar significativamente el valor apostado, La Caribeña Noche mantiene su lugar entre los chances más consultados del país y sigue siendo una referencia obligada para quienes buscan conocer cada noche los números ganadores del día.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL