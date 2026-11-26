La Lotería del Quindío realizó este jueves 26 de noviembre de 2026 el sorteo número 3026, una nueva edición del tradicional juego de suerte y azar del Eje Cafetero que en esta oportunidad puso en juego un premio mayor de $2.000 millones, además de más de 40 premios secos y múltiples aproximaciones para los participantes. Como ocurre cada semana, miles de compradores de billetes y fracciones estuvieron atentos a la transmisión oficial para conocer los números favorecidos y verificar si resultaron ganadores en alguna de las categorías de premiación que ofrece la lotería quindiana.



Resultados de la Lotería del Quindío del 26 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados correspondientes al sorteo 3026 de la Lotería del Quindío:



Premio mayor:

Serie:

Los jugadores deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie impresa en su billete, ya que ambos elementos son fundamentales para determinar si existe algún premio a reclamar.



¿Cuánto paga la Lotería del Quindío?

El principal atractivo de la jornada es el premio mayor de $2.000 millones, una de las bolsas más importantes entre las loterías regionales del país. Sin embargo, la distribución de premios va mucho más allá del acumulado principal. El plan actual incluye también una amplia cantidad de premios secos que aumentan las posibilidades de obtener ganancias. Entre ellos se encuentran:



Un seco de $200 millones.

Un seco de $100 millones.

Cinco secos de $50 millones.

Cinco secos de $40 millones.

Cinco secos de $30 millones.

Diez secos de $20 millones.

Diez secos de $10 millones.

Gracias a esta estructura, cada jueves se distribuyen decenas de premios entre jugadores de distintas regiones del país.



Cuánto cuesta un billete de la Lotería del Quindío

Uno de los aspectos que más consultan los jugadores antes de cada sorteo es el valor de los billetes. Actualmente, los precios oficiales son:



Producto Valor Billete completo $12.000 Fracción $4.000

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves en horario nocturno. Si la fecha coincide con un festivo, la entidad traslada el evento al siguiente día hábil para garantizar su realización. La transmisión oficial comienza aproximadamente a las 10:30 de la noche y puede seguirse a través de Canal Telecafé y de los espacios digitales habilitados por la lotería.

La mecánica es diferente a la de los chances tradicionales. En este caso, el jugador adquiere un billete o una fracción que ya contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Posteriormente espera el sorteo semanal y compara ambos datos con los resultados oficiales. Además del premio mayor, la lotería contempla pagos por aproximaciones y premios secos, lo que amplía significativamente las posibilidades de resultar favorecido respecto a otras modalidades de juego.

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Antes de la realización del sorteo de este jueves, la entidad había reportado como resultado más reciente el correspondiente al sorteo 3025, efectuado el 19 de noviembre de 2026, cuyo premio mayor fue para el número 5130 de la serie 046, vendido en Armenia.



Cómo reclamar un premio

La recomendación para los ganadores es conservar el billete original en perfecto estado. Para cobrar cualquier premio, la lotería exige que el documento no presente tachones ni enmendaduras y que sea presentado junto con el documento de identidad del propietario dentro del plazo legal establecido para estos casos. Con el sorteo 3026 ya realizado, los participantes pueden revisar sus billetes y fracciones para establecer si resultaron favorecidos en alguna de las categorías de una de las loterías más tradicionales de Colombia, cuya historia supera los 60 años y que continúa siendo una referencia de los juegos de suerte y azar en el Eje Cafetero.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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