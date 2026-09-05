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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dorado Tarde último sorteo del 5 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Dorado Tarde último sorteo del 5 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Recuerde que el chance El Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. No olvide que su boleto no debe tener tachones o enmendaduras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Dorado Tarde 21 de agosto de 2026: revise los números ganadores
Dorado Tarde 21 de agosto de 2026: revise los números ganadores
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Prepárese si usted le apostó a El Dorado Tarde este sábado, 5 de septiembre de 2026. Recuerde que el chance inicia a las 3:25 de la tarde y es transmitido en canales autorizados en YouTube. Aliste su boleto para revisar los números ganadores con la quinta cifra.

Resultado del Dorado Tarde hoy: lo que se sabe del sorteo del 5 de septiembre

De acuerdo con el sorteo de este sábado, estos son los números ganadores de la tarde de este sábado:

  • Números ganadores:
  • Quinta cifra:

Parte del éxito de este sorteo radica en la variedad de modalidades disponibles para apostar. Los participantes pueden jugar a cuatro cifras directas, cuatro cifras combinadas, tres cifras directas, tres cifras combinadas, dos cifras conocidas como "pata" o una cifra denominada "uña".

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Esta diversidad permite que un mayor número de jugadores tenga posibilidades de obtener premios, incluso cuando no aciertan completamente el número ganador principal. Además, la frecuencia de los sorteos mantiene un alto interés entre quienes siguen diariamente los resultados de los chances en Colombia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
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