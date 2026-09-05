Super Astro Sol resultados hoy 5 de septiembre de 2026: números ganadores

Este sábado, 5 de septiembre de 2026 se realizó una nueva edición de Super Astro Sol, una modalidad de apuesta que se distingue de otros juegos de chance porque exige acertar tanto un número como un signo zodiacal para acceder a los premios más importantes. Tras el desarrollo del sorteo de la tarde, los apostadores comenzaron la revisión de sus tiquetes para determinar si la suerte estuvo de su lado en esta nueva jornada.



Resultados de Super Astro Sol hoy 5 de septiembre de 2026

Número ganador: 5753

Signo zodiacal: Cáncer

Los participantes deben contrastar la información publicada por los operadores autorizados con los datos registrados en sus comprobantes para confirmar cualquier posible premio. Una vez finaliza el sorteo, los resultados son difundidos a través de canales oficiales y plataformas de información especializadas en loterías y chances. Por esa razón, se recomienda verificar únicamente fuentes autorizadas antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un premio.

En este juego no basta con fijarse únicamente en las cuatro cifras sorteadas. Dependiendo de la modalidad apostada, también puede ser necesario revisar el signo zodiacal asociado al resultado oficial. La mecánica de Super Astro Sol se basa en la selección de dos elementos dentro de una misma apuesta:



Un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Entre los signos que hacen parte del juego se encuentran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, existe la opción de participar con todos los signos, ampliando las posibilidades de coincidencia. El valor del premio dependerá del nivel de acierto obtenido y de las condiciones específicas de la apuesta realizada.

Super Astro Sol desarrolla sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m., convirtiéndose en una de las opciones más consultadas por los aficionados a los juegos de suerte y azar durante las tardes en Colombia. Tras la divulgación del resultado, los apostadores pueden revisar si acertaron las cuatro cifras, el signo zodiacal o ambas variables, dependiendo de la modalidad elegida al momento de jugar. Con una mecánica que combina números y astrología, Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las propuestas más llamativas dentro del mercado de apuestas colombiano.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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