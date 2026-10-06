Cayó MiLoto y el feliz ganador se llevó $350 millones: resultados del 5 de octubre de 2026

Nuevamente cayó MiLoto. El sorteo realizado el lunes 5 de octubre de 2026 dejó un ganador del premio mayor, que para esa jornada alcanzaba los $350 millones. Tras conocerse el resultado, el acumulado quedó reiniciado para el siguiente sorteo, según la información publicada por la página oficial de Baloto. Los resultados del sorteo #618 fueron divulgados durante la noche del lunes.



Cayó el MiLoto: resultados del 5 de octubre de 2026

De acuerdo con el portal oficial de Baloto, el resultado del sorteo #618 de MiLoto quedó conformado por los siguientes números: 07 - 16 - 25 - 34 - 36. Con esta combinación se registró la entrega del premio mayor que había venido acumulándose en las jornadas anteriores. El juego opera mediante la selección de cinco números dentro de un rango establecido y los participantes deben acertar la totalidad de la combinación sorteada para obtener el acumulado principal. Estos fueron los resultados completos:



5 aciertos

Ganadores: 1

Premio total: $350.000.000

Premio por ganador: $350.000.000

4 aciertos

Ganadores: 49

Premio total: $441.850

Premio por ganador: $9.018

3 aciertos

Ganadores: 985

Premio total: $35.700

Premio por ganador: $37

2 aciertos

Ganadores: 11.352

Premio total: $4.000

Premio por ganador: $1

La publicación de los resultados generó consultas entre los apostadores que buscaban verificar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron alguno de los premios disponibles en el sorteo. Luego de que saliera la combinación ganadora, el acumulado para el siguiente sorteo regresó a su valor base. La página oficial de Baloto muestra que para el sorteo programado para el martes 6 de octubre el premio acumulado se ubicó en $120 millones.



Cómo funciona MiLoto

MiLoto es una modalidad operada por Baloto en la que los jugadores seleccionan cinco números para participar en cada sorteo. El valor de la apuesta es de $4.000, según la información disponible en la plataforma oficial del operador. Los sorteos se realizan varias veces por semana y los resultados pueden verificarse a través del portal web de la compañía, donde también se encuentra disponible el histórico de números sorteados y las herramientas para la consulta de premios.

Además del premio mayor, el juego contempla otras categorías de premios para quienes logran acertar parcialmente la combinación extraída durante cada jornada, de acuerdo con las reglas establecidas para esta modalidad. La verificación de los números ganadores debe realizarse mediante los canales oficiales dispuestos por Baloto, que publica los resultados de cada sorteo junto con el número de edición correspondiente y la fecha de realización.

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La caída del acumulado convierte al sorteo #618 en uno de los resultados que marcaron el comienzo de un nuevo ciclo dentro de MiLoto, mientras los participantes permanecen atentos a las próximas jornadas y a la evolución del premio acumulado en las siguientes fechas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL