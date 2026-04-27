¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $2 millones en abril de 2026? Mejores tasas y plazos

Un CDT es un certificado de depósito a término. Se trata de un producto financiero que ofrecen entidades bancarias. Funciona cuando una persona entrega una cantidad de dinero al banco por un tiempo acordado. Durante ese tiempo, el dinero no se puede retirar sin aceptar una penalidad. Al final del plazo, la entidad devuelve el dinero entregado junto con un rendimiento previamente definido.



El funcionamiento de un CDT parte de tres datos básicos: el monto, el plazo y la tasa. El monto es la cantidad de dinero que se deposita. El plazo es el tiempo durante el cual el dinero permanece en el banco, que puede ser de meses o años. La tasa es el porcentaje que define cuánto se recibe adicional al finalizar el plazo. Estos datos se conocen desde el inicio y no cambian durante la vigencia del CDT.

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Las personas usan un CDT como una forma de guardar dinero por un tiempo determinado. No permite retiros parciales ni movimientos mientras está vigente. Al vencerse el plazo, se puede retirar el dinero o renovar el CDT por un nuevo periodo. En algunos casos, el rendimiento se paga al final y en otros se entrega de manera periódica. Todo queda establecido al momento de abrirlo. Noticias Caracol consultó cuál es la rentabilidad que ofrece un CDT de Bancolombia, pero antes de usar el simulador le explicamos cuáles son los tipos de CDT que maneja esta entidad.



CDT Físico Bancolombia

El CDT físico es una modalidad en la que el respaldo del depósito se entrega en papel. Al abrirlo, la persona recibe un certificado que acredita que el dinero quedó consignado por un tiempo determinado. El esquema es el mismo que en otros CDT: se define un plazo, se fija una tasa desde el inicio y al finalizar se devuelve el monto junto con los intereses generados. Este formato se mantiene vigente para quienes realizan sus gestiones directamente en oficinas bancarias.

En este tipo de CDT, el certificado debe conservarse con cuidado, ya que se trata de un documento físico que puede extraviarse o deteriorarse, aunque la información del depósito también quede registrada en el banco. Por esa razón, su uso ha disminuido frente a alternativas digitales. Aun así, continúa disponible para personas que no usan plataformas en línea de manera habitual o que prefieren hacer los trámites de forma presencial, sin que cambien las condiciones acordadas hasta que se cumpla el plazo.



CDT Desmaterializado Bancolombia

El CDT desmaterializado es una modalidad que no utiliza documentos en papel. La información del depósito queda registrada de forma electrónica en los sistemas del banco. Al no existir un certificado físico, se elimina la posibilidad de pérdida o deterioro del soporte. En cuanto a su funcionamiento, no presenta diferencias frente a un CDT tradicional, ya que desde el inicio se establece el monto, el tiempo de permanencia del dinero y la tasa que se aplicará hasta el vencimiento.



Este tipo de CDT es utilizado por personas que realizan sus operaciones a través de canales digitales y prefieren gestionar su dinero sin trámites presenciales. Al estar integrado a las plataformas del banco, permite consultar datos del depósito, revisar fechas de vencimiento o solicitar la renovación desde distintos medios. También facilita el uso de herramientas digitales que permiten calcular con anticipación el resultado de la inversión antes de formalizarla.



Inversión Virtual Bancolombia (CDT Virtual)

La Inversión Virtual de Bancolombia permite abrir un CDT sin ir a una oficina. Todo el proceso se hace desde la página web o la aplicación del banco. Allí se define el monto, el plazo y se consultan las tasas disponibles con un simulador que muestra cuánto se recibiría al final. Esto permite revisar la información antes de abrir el CDT y tomar la decisión con datos claros.



Esta modalidad no requiere certificados en papel ni trámites presenciales. El CDT puede consultarse en cualquier momento desde la plataforma, junto con los intereses que se van generando. También facilita renovaciones y seguimiento sin depender de horarios de oficina. En 2026, este tipo de inversión se usa más por el acceso directo a la información y por la posibilidad de manejar todo desde canales digitales.



Tasas de los CDT de Bancolombia para 2026

Bancolombia actualizó las tasas para invertir en estos productos en 2026. Noticias Caracol le comparte las tasas de interés del CDT Físico e Inversión Virtual:



CDT Físico

Monto 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 7,05% 7,60% 8,00% 8,20% 8,20% 8,30% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 8,15% 8,30% 8,65% 8,80% 8,80% 8,85% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 8,20% 8,35% 8,70% 8,85% 8,85% 8,90% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,25% 8,40% 8,75% 8,90% 8,90% 8,95% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,30% 8,45% 8,80% 8,95% 8,95% 9,00%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8,45% 8,55% 8,95% 9,10% 9,35% 9,65% 9,85% 10,05% 10,20% 10,15% 10,15% 10,15% $5.000.000 hasta $19.999.999 8,50% 8,60% 9,00% 9,15% 9,40% 9,70% 9,90% 10,10% 10,30% 10,25% 10,25% 10,25% $20.000.000 hasta $49.999.999 8,65% 8,75% 9,15% 9,30% 9,55% 9,85% 10,05% 10,25% 10,40% 10,35% 10,35% 10,35% $50.000.000 hasta $199.999.999 8,80% 8,90% 9,30% 9,45% 9,70% 9,95% 10,15% 10,35% 10,50% 10,45% 10,45% 10,45% $200.000.000 hasta $499.999.999 8,85% 8,95% 9,35% 9,50% 9,75% 10,00% 10,20% 10,40% 10,45% 10,50% 10,50% 10,50% $500.000.000 hasta $999.999.999 9,00% 9,10% 9,50% 9,65% 9,90% 10,15% 10,35% 10,55% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 9,05% 9,15% 9,55% 9,70% 9,95% 10,20% 10,40% 10,60% 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% Mayor a $5.000.000.000 9,10% 9,20% 9,60% 9,75% 10,00% 10,25% 10,45% 10,65% 10,70% 10,70% 10,70% 10,70%

¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $2 millones de pesos?

Con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días, Noticias Caracol utilizó el simulador para conocer cuánto le paga este banco por un Certificado de Depósito a Término físico e Inversión Virtual en Bancolombia. Este fue el resultado si tiene pensado invertir en abril:



CDT Físico

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 7.60%

Total más ganancias: $2.047.457

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.20%

Total más ganancias: $2.103.575

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.20%

Total más ganancias: $2.157.440

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.30%

Total más ganancias: $2.243.933

Inversión Virtual Bancolombia

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 9.1%

Total más ganancias: $2.058.914

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 9.85%

Total más ganancias: $2.129.266

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 10.05%

Total más ganancias: $2.201.000

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 10.2%

Total más ganancias: $2.313.680

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 10.15%

Total más ganancias: $2.426.600

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL