¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $1 millón en abril de 2026? Ojo a las tasas y plazos

Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un producto que ofrecen los bancos y otras entidades financieras para aquellos que buscan ahorrar e invertir con un riesgo menor. Funciona de la siguiente manera: la persona entrega una cantidad determinada a la entidad con un plazo y tasa de interés pactada. A cambio, la entidad se compromete a devolver ese dinero al final del plazo junto con el rendimiento previamente establecido. Durante el tiempo pactado, los recursos no se pueden retirar sin asumir una penalidad o perder el rendimiento acordado, según las condiciones del contrato.



El CDT no está ligado a la evolución diaria del mercado financiero. El valor que se recibirá al final se conoce desde el momento de la constitución, siempre que se mantenga hasta el vencimiento. Por esta razón, su resultado no depende de variaciones en tasas externas ni de decisiones posteriores del titular, sino del cumplimiento del plazo acordado.

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Davivienda, DaviBank, Banco de Bogotá, Banco Caja Social y Bancolombia, son algunas entidades que ofrecen CDT, cada uno con características y tasas de interés distintas. En esta oportunidad, Noticias Caracol le cuenta en qué consisten los CDT de Bancolombia y cuánto le pagaría este banco si decide invertir $1 millón de pesos durante abril de 2026.



CDT Físico Bancolombia

El CDT físico es la forma tradicional de este producto. Quien lo abre recibe un documento en papel que sirve como constancia del depósito a término. El funcionamiento no cambia frente a otros CDT: el dinero se entrega por un plazo definido y genera intereses con una tasa acordada desde el comienzo. Esta modalidad sigue siendo usada por personas que prefieren contar con un soporte material o que hacen sus trámites de manera presencial en oficinas bancarias.

En el CDT físico, el certificado requiere cuidado porque el papel puede perderse o dañarse, aunque la inversión esté registrada en la entidad financiera. Este manejo ha hecho que su uso sea menor frente a opciones digitales. Aun así, continúa disponible para quienes no usan canales digitales con frecuencia o prefieren procesos presenciales, manteniendo las condiciones pactadas hasta el vencimiento del plazo.



CDT Desmaterializado Bancolombia

El CDT desmaterializado no tiene certificado en papel. Toda la información queda guardada de forma electrónica en el sistema del banco. De esta manera, no existe el riesgo de perder, dañar o manipular un documento físico. En lo financiero, opera igual que un CDT tradicional: se fija un monto, un plazo y una tasa que no cambia hasta el vencimiento.



Este tipo de CDT es usado por quienes prefieren controlar su inversión desde canales digitales y evitar trámites con documentos físicos. Al estar integrado a los sistemas del banco, facilita la consulta de saldos, la renovación del título o la revisión de datos desde distintos canales. También permite usar simuladores y herramientas digitales para conocer el resultado de la inversión antes de abrir el producto.



Inversión Virtual Bancolombia (CDT Virtual)

La Inversión Virtual de Bancolombia permite abrir un CDT sin ir a una oficina. Todo el proceso se hace desde la página web o la aplicación del banco. Allí se define el monto, el plazo y se consultan las tasas disponibles con un simulador que muestra cuánto se recibiría al final. Esto permite revisar la información antes de abrir el CDT y tomar la decisión con datos claros.



Esta modalidad no requiere certificados en papel ni trámites presenciales. El CDT puede consultarse en cualquier momento desde la plataforma, junto con los intereses que se van generando. También facilita renovaciones y seguimiento sin depender de horarios de oficina. En 2026, este tipo de inversión se usa más por el acceso directo a la información y por la posibilidad de manejar todo desde canales digitales.



Tasas de los CDT de Bancolombia para 2026

Bancolombia actualizó las tasas para invertir en estos productos en 2026. Noticias Caracol le comparte las tasas de interés del CDT Físico e Inversión Virtual:



CDT Físico

Monto 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 7,05% 7,60% 8,00% 8,20% 8,20% 8,30% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 8,15% 8,30% 8,65% 8,80% 8,80% 8,85% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 8,20% 8,35% 8,70% 8,85% 8,85% 8,90% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,25% 8,40% 8,75% 8,90% 8,90% 8,95% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,30% 8,45% 8,80% 8,95% 8,95% 9,00%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8,45% 8,55% 8,95% 9,10% 9,35% 9,65% 9,85% 10,05% 10,20% 10,15% 10,15% 10,15% $5.000.000 hasta $19.999.999 8,50% 8,60% 9,00% 9,15% 9,40% 9,70% 9,90% 10,10% 10,30% 10,25% 10,25% 10,25% $20.000.000 hasta $49.999.999 8,65% 8,75% 9,15% 9,30% 9,55% 9,85% 10,05% 10,25% 10,40% 10,35% 10,35% 10,35% $50.000.000 hasta $199.999.999 8,80% 8,90% 9,30% 9,45% 9,70% 9,95% 10,15% 10,35% 10,50% 10,45% 10,45% 10,45% $200.000.000 hasta $499.999.999 8,85% 8,95% 9,35% 9,50% 9,75% 10,00% 10,20% 10,40% 10,45% 10,50% 10,50% 10,50% $500.000.000 hasta $999.999.999 9,00% 9,10% 9,50% 9,65% 9,90% 10,15% 10,35% 10,55% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 9,05% 9,15% 9,55% 9,70% 9,95% 10,20% 10,40% 10,60% 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% Mayor a $5.000.000.000 9,10% 9,20% 9,60% 9,75% 10,00% 10,25% 10,45% 10,65% 10,70% 10,70% 10,70% 10,70%

¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $1 millón de pesos?

Con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días, Noticias Caracol utilizó el simulador para conocer las ganancias que usted recibiría por un Certificado de Depósito a Término físico e Inversión Virtual en Bancolombia:



CDT Físico

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 7.60%

Total más ganancias: $1.023.728

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.20%

Total más ganancias: $1.581.787

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.20%

Total más ganancias: $1.078.720

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.30%

Total más ganancias: $1.121.966

Inversión Virtual Bancolombia

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 9.1%

Total más ganancias: $1.029.457

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 9.85%

Total más ganancias: 1.064.636

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 10.05%

Total más ganancias: $1.100.500

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 10.2%

Total más ganancias: $1.156.840

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 10.15%

Total más ganancias: $1.213.300

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL