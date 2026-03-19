Icetex dará beneficio especial a usuarios que cumplan estos requisitos en su crédito

En un anuncio que marca un hito para la gestión financiera de los estudiantes y egresados en Colombia, el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, ha dado a conocer una nueva estrategia para aliviar la carga económica de sus beneficiarios Se trata de la apertura oficial, para este año, de un programa de condonación parcial por pago anticipado, diseñado específicamente para aquellos usuarios que han mantenido un comportamiento crediticio ejemplar y desean liquidar sus obligaciones antes de lo previsto.

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Esta medida no solo busca beneficiar el bolsillo de los deudores actuales, sino que tiene un trasfondo social profundo: al recuperar estos recursos de manera anticipada, la institución puede reinvertirlos para que más estudiantes colombianos accedan a la educación superior. A continuación, Noticias Caracol le explica el funcionamiento de este beneficio y los requisitos indispensables que deben cumplir los interesados para acceder a él.



Condonación parcial del capital con el Icetex: pagar menos por terminar antes

La esencia de este anuncio radica en la posibilidad de que los beneficiarios realicen el pago total anticipado de su deuda, recibiendo a cambio la condonación de un porcentaje del capital adeudado. Según explicó Urquijo Gómez, el monto exacto que se le perdonará al usuario dependerá directamente de cada año completo de pago que se logre anticipar. Esto significa que, entre más tiempo falte para que el crédito llegue a su fin de forma natural, mayor podría ser el incentivo para el usuario que decide hacer el esfuerzo de saldar la cuenta de una vez.



“El beneficio de Condonación Parcial por Pago Anticipado es la gran oportunidad de terminar anticipadamente la deuda con Icetex, de ahorrar dinero y permitir que más estudiantes colombianos accedan a educación superior con esos recursos”, señaló el presidente del Icetex.



¿Qué requisitos debe cumplir para acceder al beneficio de condonación parcial del capital?

Para garantizar que este beneficio llegue a quienes han demostrado compromiso con su formación y sus obligaciones, el Icetex ha establecido una serie de criterios técnicos y de comportamiento que se deben cumplir estrictamente. No todos los créditos son elegibles; por ello, es vital revisar los siguientes puntos:



Etapa de amortización: el crédito debe encontrarse obligatoriamente en la etapa de pagos. Esto implica que el beneficiario ya debe haber culminado su etapa de estudios y estar activamente devolviendo el dinero prestado. Excelencia en el pago: el usuario debe estar al día con sus cuotas. La entidad es enfática en que los últimos 12 pagos deben haberse realizado rigurosamente dentro de las fechas límites establecidas, sin retrasos. Este requisito premia la puntualidad y la disciplina financiera. Progreso del crédito: para acceder a la condonación, el beneficiario ya debe haber cubierto, como mínimo, el 10% del total de las cuotas pactadas en su plan de crédito original. Monto mínimo adeudado: el saldo restante de la deuda debe ser significativo para que la operación sea viable. El Icetex exige que el saldo sea igual o superior a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes (SMLMV). Comportamiento histórico: se reitera que el beneficio está dirigido a quienes presenten un excelente comportamiento de pago a lo largo de su vida crediticia con la institución.

¿Cómo solicitar el beneficio con el Icetex?

IngresE a icetex.gov.co, Portal Transaccional, con usuario y contraseña. https://aplicaciones.icetex.gov.co/LoginPortalTransaccionalFront/login

Recibirá un código en tu correo registrado, ingréselo.

Haga clic sobre la identidad de su crédito.

En “Consultas” seleccione “Mis Beneficios”.

Luego ingrese a Condonación Parcial de Capital, ahí encontrará las condiciones del beneficio, léalos.

Si cumple los requisitos, en el Simulador podrá encontrar la propuesta de único pago y valor de capital a condonar por pago anticipado.

Si lo acepta, podrá realizar el único pago y así brindar la oportunidad a otros estudiantes colombianos para que accedan a educación superior con financiación del Icetex.

"El descuento por pago anticipado se aplicará únicamente a la persona que cumplan la totalidad de los requisitos. Todos los trámites ante el Icetex se realizan directamente en la página web de la entidad, o sus canales de atención. No tiene costo y en todos los casos se hacen sin intermediarios", enfatizó la entidad.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL