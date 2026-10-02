Chontico Día: ojo a los resultados de este viernes, 2 de octubre de 2026

Los resultados de Chontico Día de este viernes 2 de octubre de 2026 ya fueron divulgados y miles de apostadores revisan sus billetes para saber si obtuvieron algún premio en uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Este juego tiene una programación diaria y permite a los participantes ganar por aciertos de una, dos, tres o cuatro cifras. Cada día, los jugadores siguen con atención el sorteo, que se realiza durante las primeras horas de la tarde y cuyos resultados suelen ser consultados minutos después a través de los canales autorizados y puntos de venta de chance.



Resultado de Chontico Día hoy, 2 de octubre de 2026

El número ganador de Chontico Día de este viernes 2 de octubre de 2026 fue:



Número ganador: 2399

Tres últimas cifras: 399

Dos últimas cifras: 99

Última cifra: 6

Los apostadores pueden comparar el resultado con el número registrado en su comprobante para verificar si obtuvieron algún premio. Uno de los aspectos que distingue a este sorteo es su frecuencia. Chontico Día se juega todos los días del año y tiene su sorteo programado a la 1:00 de la tarde. Gracias a esta programación diaria, los jugadores cuentan con oportunidades constantes para participar. Los resultados suelen estar disponibles poco después de efectuado el sorteo, permitiendo una consulta rápida de los números ganadores.



Cómo se juega Chontico Día

El plan de premios del chance en Colombia establece pagos según el número de cifras acertadas. Los mayores premios corresponden a quienes aciertan las cuatro cifras completas, aunque también existen pagos para quienes coinciden con tres, dos o una cifra del número ganador. En el caso de las cuatro cifras directas, el premio puede alcanzar hasta 4.500 veces el valor apostado por el jugador. También existen modalidades combinadas y pagos para las terminaciones conocidas popularmente como pata y uña.

Por ejemplo, una persona que realice una apuesta de $1.000 a cuatro cifras directas podría obtener un premio de $4,5 millones antes de las retenciones y descuentos contemplados por la ley. Las apuestas de Chontico Día se realizan a través de la red comercial de Apuestas Azar S.A. en el Valle del Cauca y en los puntos habilitados para la venta de chance que comercializan este sorteo.

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Al momento de jugar, el sistema genera un tiquete oficial que constituye el único soporte válido para reclamar un premio. Por esa razón, los operadores recomiendan conservarlo en buen estado hasta verificar el resultado oficial.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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