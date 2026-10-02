Debate por la independencia de la Andi tras salida de Mac Master y la interlocución con el Gobierno

Bruce Mac Master anunció este jueves su dimisión como presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), el principal gremio empresarial de Colombia, en un nuevo capítulo de las tensiones del nuevo Gobierno con organizaciones de la sociedad civil.

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Luego de trece años al frente de la Andi, Mac Master aseguró -en su carta de dimisión- que su decisión responde a las "circunstancias inesperadas y preocupantes" en referencia a las crecientes diferencias entre la entidad y el Ejecutivo colombiano, que han llevado al jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, ha cerrar los canales de comunicación bilateral.



El expresidente de la Andi alertó sobre los posibles efectos adversos de esta situación sobre la asociación y lamentó que sus esfuerzos por recuperar la comunicación con el Gobierno hayan sido "infructuosos". "Espero genuinamente que esta decisión contribuya también a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el empresariado representado en la Junta de Dirección General, los afiliados y las distintas áreas de la Asociación", añadió.



Así mismo, señaló que Colombia "necesita instituciones fuertes y trabajo armónico en muchos frentes" y dentro de ellas, "resulta esencial la existencia de pesos y contrapesos que aseguren los límites que protegen la democracia". Hasta el momento, no se ha hecho público el motivo concreto de las diferencias aparentemente irreconciliables entre De la Espriella y Mac Master.

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Durante un acto en el Concejo de Bogotá mencionó que en el país se debería poder trabajar de mejor manera entre los distintos sectores de la sociedad y que al país le iría mejor si no se gastara tanto tiempo en la polarización. “No

Debate por autonomía del gremio

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La salida de Mac Master, la cual señalan como una posible presión desde el Gobierno, también fue insinuada por la hija del empresario a través de redes sociales en una carta. Sofía Mac Master dijo que, “después de tantos años de entrega, ver que precisamente por no agachar la cabeza por defender lo que piensa y por intentar mantener la independencia de una institución se llegue a este punto se siente como una traición".

En la misiva, manifestó que le da rabia e indignación “pensar que algo que debería ser completamente independiente termine viéndose afectado por si quien está al frente le gusta o no al presidente de turno". Añadió que la Andi representa a los empresarios y que su voz no debería tener que “acomodarse para caerle bien a un gobierno”.

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A propósito del tema, María Elena Ospina, presidenta de Acopi, que representante a las micro, pequeñas y medianas empresas, mencionó que "todos los líderes gremiales cumplimos ciclos y pienso que, como él lo dice en su comunicado, ha cumplido un ciclo al frente. Son decisiones autónomas de gremio realmente, entonces respetamos mucho la decisión”.

Respecto a la autonomía frente a posibles presiones externas, señaló que los gremios toman decisiones “autónomas e independientes de cualquier presión que pueda existir”. En cuanto al rol de interlocución con el Estado, mencionó que parte del papel de los gremios es representar los intereses de las empresas y parte de la tarea es ser interlocutor ante los gobiernos, ante los organismos internacionales. “Claro que tenemos que tener una muy buena interlocución con el gobierno de turno precisamente para trabajar todas esas políticas, toda esa normativa que todos los días es tan cambiante en nuestro país".

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Sobre este mismo tema, opinó José David Riveros, profesor y analista político, señaló que Mac Master hizo un trabajo muy bueno para los empresarios, donde posicionó ese gremio como líder en Latinoamérica y donde, además, se dio unas peleas muy fuertes por los intereses del empresariado colombiano y también por la democracia.

"¿Cuál es el rol de los gremios en una sociedad, en una democracia como un actor de la sociedad civil? Claramente funcionan como una especie de control también al gobierno, al poder en general, no solo al gobierno sino al poder en general público. Y ahí pues de pronto la tarea no debe ser tanto de una gran relación, que está bien, pero también de defensa de esos intereses, que es la prioridad principal de un gremio", dijo.

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