Dorado Mañana resultados hoy 2 de octubre de 2026: consulte si ganó y cómo reclamar su premio

Los resultados de El Dorado Mañana de este viernes 2 de octubre de 2026 ya fueron publicados, y miles de apostadores en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país revisan si su número resultó favorecido en uno de los sorteos de chance más consultados de Colombia. Este juego opera bajo la órbita de la Lotería de Bogotá y se realiza de lunes a sábado en días no festivos. Como ocurre cada jornada, los jugadores estuvieron atentos a la transmisión del sorteo y a la publicación oficial de los resultados, que se conocen poco después de las 11:00 de la mañana.



Resultado de El Dorado Mañana hoy, 2 de octubre de 2026

El número ganador de El Dorado Mañana de este viernes 2 de octubre de 2026 fue:



Número ganador: 1288

Tres últimas cifras: 288

Dos últimas cifras: 88

Quinta balota: 6

Los apostadores que acertaron en alguna de las modalidades habilitadas podrán verificar su premio con el comprobante oficial expedido al momento de realizar la apuesta.



Cómo se juega El Dorado Mañana

El Dorado Mañana funciona bajo la modalidad tradicional de chance. El jugador escoge un número de una, dos, tres o cuatro cifras y define el valor de su apuesta. Si el número coincide con el resultado sorteado, puede obtener un premio de acuerdo con la modalidad seleccionada. Una de las características del juego es que permite ganar no solo acertando las cuatro cifras completas, sino también mediante aciertos parciales en las últimas cifras del número ganador. Además, incorpora una quinta balota que amplía las posibilidades de premio.

Este sorteo se realiza de lunes a sábado y no tiene programación los domingos ni los días festivos. La transmisión se emite por el Canal Uno aproximadamente a las 10:55 a. m., mientras que los resultados suelen quedar disponibles alrededor de las 11:00 a. m. La frecuencia de los sorteos es uno de los factores que explica su popularidad entre los jugadores, ya que permite participar varias veces por semana sin necesidad de esperar varios días para conocer el resultado.



Cuánto paga El Dorado Mañana

El plan de premios establece pagos diferentes según la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, la tabla de premios funciona así:



Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Dos cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: paga cinco veces lo apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a cuatro cifras directas podría entregar un premio de $4,5 millones antes de los descuentos establecidos por la ley. Las apuestas para este sorteo pueden realizarse en los puntos autorizados de Paga Todo, red que opera en Bogotá y municipios cercanos. Los jugadores reciben un tiquete oficial que debe conservarse en buen estado para cualquier eventual reclamación.



Cómo reclamar un premio de El Dorado Mañana

La empresa operadora informa que los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados, cumpliendo varios requisitos. Entre ellos se encuentran ser mayor de edad, presentar el tiquete original ganador diligenciado y entregar una copia de la cédula de ciudadanía.

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Por esta razón, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente el resultado, verificar que el número coincida con el comprobante de apuesta y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago. Mientras tanto, quienes no lograron acertar en esta oportunidad tendrán una nueva posibilidad en el próximo sorteo de El Dorado Mañana, uno de los juegos de chance con mayor seguimiento en el país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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