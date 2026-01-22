Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 22 de enero de 2026: números ganadores

Este jueves, 22 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, tradicional del Valle del Cauca. El juego inicia a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por YouTube en canales autorizados. Durante la transmisión se muestra desde la preparación hasta el momento en que se extraen las cifras ganadoras. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo.

Resultados Chontico Día último sorteo jueves 22 de enero de 2026

Número ganador: 6987

Quinta cifra: 4



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6435 21 de enero del 2026 9529 Chontico Día 8317 21 de enero del 2026 6235 Chontico Noche 6434 20 de enero del 2026 8238 Chontico Día 8316 20 de enero del 2026 8477 Chontico Noche 6433 19 de enero del 2026 6942 Chontico Día 8315 19 de enero del 2026 5929 Chontico Noche 6432 18 de enero del 2026 1949 Chontico Día 8314 18 de enero del 2026 5336 Chontico Noche 6431 17 de enero del 2026 7667 Chontico Día 8313 17 de enero del 2026 1848 Chontico Noche 6430 16 de enero del 2026 1580 Chontico Día 8312 16 de enero del 2026 6426 Super Chontico Noche 6429 15 de enero del 2026 8748 Chontico Noche 6428 15 de enero del 2026 2962 Chontico Día 8311 15 de enero del 2026 7215 Chontico Noche 6427 14 de enero del 2026 0987 Chontico Día 8310 14 de enero del 2026 6771 Chontico Noche 6426 13 de enero del 2026 1355 Chontico Día 8309 13 de enero del 2026 3431 Chontico Noche 6425 12 de enero del 2026 4645 Chontico Día 8308 12 de enero del 2026 8895 Chontico Noche 6424 11 de enero del 2026 5935 Chontico Día 8307 11 de enero del 2026 9225 Chontico Noche 6423 10 de enero del 2026 8130 Chontico Día 8306 10 de enero del 2026 3725 Chontico Noche 6422 09 de enero del 2026 0488 Chontico Día 8305 09 de enero del 2026 7820 Super Chontico Noche 6421 08 de enero del 2026 6660 Chontico Noche 6420 08 de enero del 2026 8212 Chontico Día 8304 08 de enero del 2026 6851 Chontico Noche 6419 07 de enero del 2026 8918 Chontico Día 8303 07 de enero del 2026 8377 Chontico Noche 6418 06 de enero del 2026 0541 Chontico Día 8302 06 de enero del 2026 6966 Chontico Noche 6417 05 de enero del 2026 9618 Chontico Día 8301 05 de enero del 2026 1969 Chontico Noche 6416 04 de enero del 2026 0948 Chontico Día 8300 04 de enero del 2026 2109 Chontico Noche 6415 03 de enero del 2026 6289 Chontico Día 8299 03 de enero del 2026 9782 Chontico Noche 6414 02 de enero del 2026 6979 Chontico Día 8298 02 de enero del 2026 9336 Chontico Noche 6413 01 de enero del 2026 2987 Chontico Día 8297 01 de enero del 2026 5024

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Lo primero que debe hacer es escoger un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El proceso para cobrar un premio depende del valor que se haya ganado. Cuando el monto es menor a 100.000 pesos, el pago se puede reclamar directamente en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para que el cobro sea válido, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que este es el único comprobante aceptado para verificar el premio.

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el trámite debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En estos casos, la persona que reclama debe ser mayor de edad y diligenciar el tiquete en el reverso con sus datos personales. Además, debe entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía. Dependiendo del monto y de la situación del ganador, es posible que se soliciten documentos adicionales, como el Registro Único Tributario (RUT) o formatos que certifiquen si la persona es o no declarante. El pago de estos premios se hace mediante cheque, el cual debe ser cobrado posteriormente en una entidad bancaria autorizada.



Es importante tener en cuenta que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año, contado desde la fecha en que se realizó el sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la vigilancia de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, encargada de garantizar que los sorteos se realicen conforme a la normativa vigente.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

