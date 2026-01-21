Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026: números ganadores

Este miércoles, 21 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, tradicional del Valle del Cauca. El juego inicia a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por YouTube en canales autorizados. Durante la transmisión se muestra desde la preparación hasta el momento en que se extraen las cifras ganadoras. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo.
Resultados Chontico Día último sorteo miércoles 21 de enero de 2026
Número ganador: 6235
Quinta cifra: 4
Horarios sorteos del Chontico Millonario
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
- Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
- Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.
Últimos sorteos del Chontico Millonario
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6434
|20 de enero del 2026
|8238
|Chontico Día
|8316
|20 de enero del 2026
|8477
|Chontico Noche
|6433
|19 de enero del 2026
|6942
|Chontico Día
|8315
|19 de enero del 2026
|5929
|Chontico Noche
|6432
|18 de enero del 2026
|1949
|Chontico Día
|8314
|18 de enero del 2026
|5336
|Chontico Noche
|6431
|17 de enero del 2026
|7667
|Chontico Día
|8313
|17 de enero del 2026
|1848
|Chontico Noche
|6430
|16 de enero del 2026
|1580
|Chontico Día
|8312
|16 de enero del 2026
|6426
|Super Chontico Noche
|6429
|15 de enero del 2026
|8748
|Chontico Noche
|6428
|15 de enero del 2026
|2962
|Chontico Día
|8311
|15 de enero del 2026
|7215
|Chontico Noche
|6427
|14 de enero del 2026
|0987
|Chontico Día
|8310
|14 de enero del 2026
|6771
|Chontico Noche
|6426
|13 de enero del 2026
|1355
|Chontico Día
|8309
|13 de enero del 2026
|3431
|Chontico Noche
|6425
|12 de enero del 2026
|4645
|Chontico Día
|8308
|12 de enero del 2026
|8895
|Chontico Noche
|6424
|11 de enero del 2026
|5935
|Chontico Día
|8307
|11 de enero del 2026
|9225
|Chontico Noche
|6423
|10 de enero del 2026
|8130
|Chontico Día
|8306
|10 de enero del 2026
|3725
|Chontico Noche
|6422
|09 de enero del 2026
|0488
|Chontico Día
|8305
|09 de enero del 2026
|7820
|Super Chontico Noche
|6421
|08 de enero del 2026
|6660
|Chontico Noche
|6420
|08 de enero del 2026
|8212
|Chontico Día
|8304
|08 de enero del 2026
|6851
|Chontico Noche
|6419
|07 de enero del 2026
|8918
|Chontico Día
|8303
|07 de enero del 2026
|8377
|Chontico Noche
|6418
|06 de enero del 2026
|0541
|Chontico Día
|8302
|06 de enero del 2026
|6966
|Chontico Noche
|6417
|05 de enero del 2026
|9618
|Chontico Día
|8301
|05 de enero del 2026
|1969
|Chontico Noche
|6416
|04 de enero del 2026
|0948
|Chontico Día
|8300
|04 de enero del 2026
|2109
|Chontico Noche
|6415
|03 de enero del 2026
|6289
|Chontico Día
|8299
|03 de enero del 2026
|9782
|Chontico Noche
|6414
|02 de enero del 2026
|6979
|Chontico Día
|8298
|02 de enero del 2026
|9336
|Chontico Noche
|6413
|01 de enero del 2026
|2987
|Chontico Día
|8297
|01 de enero del 2026
|5024
¿Cómo se juega el Chontico Millonario?
Lo primero que debe hacer es escoger un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
Modalidades de premio del Chontico Millonario
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
- Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
- Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
¿Cómo se reclama el premio?
El proceso para cobrar un premio depende del valor que se haya ganado. Cuando el monto es menor a 100.000 pesos, el pago se puede reclamar directamente en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para que el cobro sea válido, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que este es el único comprobante aceptado para verificar el premio.
Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el trámite debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En estos casos, la persona que reclama debe ser mayor de edad y diligenciar el tiquete en el reverso con sus datos personales. Además, debe entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía. Dependiendo del monto y de la situación del ganador, es posible que se soliciten documentos adicionales, como el Registro Único Tributario (RUT) o formatos que certifiquen si la persona es o no declarante. El pago de estos premios se hace mediante cheque, el cual debe ser cobrado posteriormente en una entidad bancaria autorizada.
Es importante tener en cuenta que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año, contado desde la fecha en que se realizó el sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la vigilancia de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, encargada de garantizar que los sorteos se realicen conforme a la normativa vigente.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL