COLOMBIA DECIDE 2026
NEILL FELIPE CUBIDES
ESPAÑA
SNEYDER PINILLA
TRANSMILENIO
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ

ECONOMÍA
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026: números ganadores

El Chontico Millonario juega todos los días, incluso los festivos. Tenga listo su billete y consulte EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este miércoles.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de ene, 2026
Chontico Día 21 de enero de 2026: conozca los números ganadores -
Chontico - Getty Images

Este miércoles, 21 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, tradicional del Valle del Cauca. El juego inicia a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por YouTube en canales autorizados. Durante la transmisión se muestra desde la preparación hasta el momento en que se extraen las cifras ganadoras. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo.

Resultados Chontico Día último sorteo miércoles 21 de enero de 2026

Número ganador: 6235
Quinta cifra: 4

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico Noche643420 de enero del 20268238
Chontico Día831620 de enero del 20268477
Chontico Noche643319 de enero del 20266942
Chontico Día831519 de enero del 20265929
Chontico Noche643218 de enero del 20261949
Chontico Día831418 de enero del 20265336
Chontico Noche643117 de enero del 20267667
Chontico Día831317 de enero del 20261848
Chontico Noche643016 de enero del 20261580
Chontico Día831216 de enero del 20266426
Super Chontico Noche642915 de enero del 20268748
Chontico Noche642815 de enero del 20262962
Chontico Día831115 de enero del 20267215
Chontico Noche642714 de enero del 20260987
Chontico Día831014 de enero del 20266771
Chontico Noche642613 de enero del 20261355
Chontico Día830913 de enero del 20263431
Chontico Noche642512 de enero del 20264645
Chontico Día830812 de enero del 20268895
Chontico Noche642411 de enero del 20265935
Chontico Día830711 de enero del 20269225
Chontico Noche642310 de enero del 20268130
Chontico Día830610 de enero del 20263725
Chontico Noche642209 de enero del 20260488
Chontico Día830509 de enero del 20267820
Super Chontico Noche642108 de enero del 20266660
Chontico Noche642008 de enero del 20268212
Chontico Día830408 de enero del 20266851
Chontico Noche641907 de enero del 20268918
Chontico Día830307 de enero del 20268377
Chontico Noche641806 de enero del 20260541
Chontico Día830206 de enero del 20266966
Chontico Noche641705 de enero del 20269618
Chontico Día830105 de enero del 20261969
Chontico Noche641604 de enero del 20260948
Chontico Día830004 de enero del 20262109
Chontico Noche641503 de enero del 20266289
Chontico Día829903 de enero del 20269782
Chontico Noche641402 de enero del 20266979
Chontico Día829802 de enero del 20269336
Chontico Noche641301 de enero del 20262987
Chontico Día829701 de enero del 20265024

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Lo primero que debe hacer es escoger un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El proceso para cobrar un premio depende del valor que se haya ganado. Cuando el monto es menor a 100.000 pesos, el pago se puede reclamar directamente en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para que el cobro sea válido, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que este es el único comprobante aceptado para verificar el premio.

Es importante tener en cuenta que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año, contado desde la fecha en que se realizó el sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la vigilancia de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, encargada de garantizar que los sorteos se realicen conforme a la normativa vigente.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Chontico

Loterías

Economía servicios

Asistencia IA

