COLOMBIA DECIDE 2026
LUCHO HERRERA
REUNIÓN PETRO Y TRUMP
CASO LIAM GAEL
MARÍA CAROLINA HOYOS
JAMES RODRÍGUEZ

ECONOMÍA
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

El chance Chontico Millonario juega todos los días, incluso los festivos. Tenga listo su billete y consulte EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este miércoles 28 de enero.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de ene, 2026
Chontico Día 28 de enero de 2026: conozca los números ganadores
Chontico - Getty Images

Se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día este martes, 27 de enero de 2026. El sorteo del chance tradicional del Valle del Cauca inicia a la 1:00 de la tarde y se transmite en vivo a través de YouTube por los canales autorizados. Una vez concluido el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publica el número completo correspondiente a la jornada.

Resultados Chontico Día último sorteo miércoles 28 de enero de 2026

Número ganador: 2745
Quinta cifra: 6

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico Noche644227 de enero del 20265064
Chontico Día832327 de enero del 20268016
Chontico Noche644126 de enero del 20269285
Chontico Día832226 de enero del 20262549
Chontico Noche644025 de enero del 20262610
Chontico Día832125 de enero del 20267739
Chontico Noche643924 de enero del 20263852
Chontico Día832024 de enero del 20268916
Chontico Noche643823 de enero del 20268804
Chontico Día831923 de enero del 20260456
Super Chontico Noche643722 de enero del 20261342
Chontico Noche643622 de enero del 20266971
Chontico Día831822 de enero del 20266987
Chontico Noche643521 de enero del 20269529
Chontico Día831721 de enero del 20266235
Chontico Noche643420 de enero del 20268238
Chontico Día831620 de enero del 20268477
Chontico Noche643319 de enero del 20266942
Chontico Día831519 de enero del 20265929
Chontico Noche643218 de enero del 20261949
Chontico Día831418 de enero del 20265336
Chontico Noche643117 de enero del 20267667
Chontico Día831317 de enero del 20261848
Chontico Noche643016 de enero del 20261580
Chontico Día831216 de enero del 20266426
Super Chontico Noche642915 de enero del 20268748
Chontico Noche642815 de enero del 20262962
Chontico Día831115 de enero del 20267215
Chontico Noche642714 de enero del 20260987
Chontico Día831014 de enero del 20266771
Chontico Noche642613 de enero del 20261355
Chontico Día830913 de enero del 20263431
Chontico Noche642512 de enero del 20264645
Chontico Día830812 de enero del 20268895
Chontico Noche642411 de enero del 20265935
Chontico Día830711 de enero del 20269225
Chontico Noche642310 de enero del 20268130
Chontico Día830610 de enero del 20263725
Chontico Noche642209 de enero del 20260488
Chontico Día830509 de enero del 20267820
Super Chontico Noche642108 de enero del 20266660
Chontico Noche642008 de enero del 20268212
Chontico Día830408 de enero del 20266851
Chontico Noche641907 de enero del 20268918
Chontico Día830307 de enero del 20268377
Chontico Noche641806 de enero del 20260541
Chontico Día830206 de enero del 20266966
Chontico Noche641705 de enero del 20269618
Chontico Día830105 de enero del 20261969
Chontico Noche641604 de enero del 20260948
Chontico Día830004 de enero del 20262109
Chontico Noche641503 de enero del 20266289
Chontico Día829903 de enero del 20269782
Chontico Noche641402 de enero del 20266979
Chontico Día829802 de enero del 20269336
Chontico Noche641301 de enero del 20262987
Chontico Día829701 de enero del 20265024

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso comienza con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del valor a apostar. Posteriormente, se adquiere el tiquete en un punto de venta autorizado, que puede ser una tienda, droguería, papelería, supermercado o una plataforma habilitada, como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Al momento de la compra, el sistema permite ingresar el número de forma manual o aceptar una selección aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El cobro de un premio depende del monto ganado. Cuando el valor es inferior a 100.000 pesos, el premio se puede reclamar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para hacerlo, es necesario presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único documento válido para verificar el premio.

  1. Confirman calendario de pagos para Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven en 2026
    Confirman calendario de pagos para Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven en 2026 -
    Banco Agrario - Prosperidad Social - Getty Images
    ECONOMÍA

    Confirman calendario de pagos para Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven en 2026

  2. Dorado Mañana 28 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores
    Dorado Mañana 28 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores -
    Dorado Mañana - Paga Todo - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Dorado Mañana, último sorteo miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el trámite debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En estos casos, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Según el monto y la situación del ganador, pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos que indiquen si es declarante o no. El pago se realiza mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.

El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la vigilancia de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

