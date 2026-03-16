En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ASESINATO EN VÍA A GIRARDOT
CRIMEN ABUELOS EN SUBA
DAVID ACOSTA
PREMIOS ÓSCAR
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde, último sorteo lunes 16 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Tarde, último sorteo lunes 16 de marzo de 2026: números ganadores

El Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte EN VIVO los resultados de este lunes y consulte cómo cobrar su premio en caso de acertar las cifras ganadoras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de mar, 2026
Comparta en:
Dorado Tarde 16 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 16 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Canva

El sorteo El Dorado Tarde del 16 de marzo de 2026 se realizará en el horario habitual. La transmisión oficial iniciará a las 3:30 de la tarde por los canales autorizados en YouTube. Al finalizar la emisión, el resultado queda disponible para consulta pocos minutos después. De esta manera, es posible revisar de inmediato la combinación del sorteo sin esperar reportes adicionales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Vuelos baratos
    Foto: Freepik
    ECONOMÍA

    Hot Sale Colombia 2026: aerolíneas anuncian descuentos en vuelos nacionales e internacionales

  2. Super Astro Sol 16 de marzo de 2025: cuáles son los números ganadores
    Super Astro Sol 16 de marzo de 2025: cuáles son los números ganadores -
    Getty Images/Super Astro Sol
    ECONOMÍA

    Super Astro Sol resultados del lunes 16 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Para reclamar un premio, el boleto debe conservarse en buen estado. Cualquier daño, marca o alteración que afecte la lectura de los datos impresos puede invalidarlo y, por tanto, impedir el pago. Una vez termina cada sorteo, los resultados quedan disponibles para consulta, lo que permite verificar el número sin depender de reportes adicionales.

La comprobación debe hacerse siguiendo exactamente la combinación publicada. Si el sorteo utiliza una quinta cifra, esta debe incluirse tal como aparece, sin omitirla ni modificarla. Cada posición de la combinación forma parte del resultado oficial y es la que determina si existe acierto. Mantener la secuencia en el mismo orden en que se emite garantiza una verificación correcta y evita errores al confirmar el premio.

Números ganadores Dorado Tarde 16 de marzo de 2026

Estos son los números ganadores, con la quinta cifra, del sorteo de este lunes:

  • Número mayor:
  • Quinta cifra:

La apuesta se valida únicamente cuando el número seleccionado coincide de forma exacta con la modalidad y el orden de cifras definidos en el reglamento. El resultado de El Dorado Tarde depende del cumplimiento preciso de esa estructura. Cualquier cambio en las cifras o en su posición invalida la jugada y elimina la posibilidad de cobrar el premio.

Últimos ganadores de El Dorado Tarde

FechaNúmeroSerie
Sábado 14 marzo 202662436
Viernes 13 marzo 202693025
Jueves 12 marzo 202669830
Miércoles 11 marzo 202681343
Martes 10 marzo 202695164
Lunes 09 marzo 202670573
Sábado 07 marzo 202656872
Viernes 06 marzo 202617768
Jueves 05 marzo 202690443
Miércoles 04 marzo 202665626
Martes 03 marzo 202698637
Lunes 02 marzo 202645692
Sábado 28 febrero 202689923
Viernes 27 febrero 202638843
Jueves 26 febrero 202688904
Miércoles 25 febrero 202663575
Martes 24 febrero 202607196
Lunes 23 febrero 202629142
Sábado 21 febrero 202683659
Viernes 20 febrero 202660598
Jueves 19 febrero 202680460
Miércoles 18 febrero 202621483
Martes 17 febrero 202616065
Lunes 16 febrero 202609735
Sábado 14 febrero 202620719
Viernes 13 febrero 202627000
Jueves 12 febrero 202641815
Miércoles 11 febrero 202653692
Martes 10 febrero 202660844
Lunes 09 febrero 202637036

Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, lo que establece que los premios varíen según la alternativa seleccionada. El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado, por lo que cada jugada queda sujeta a las condiciones fijadas en el reglamento:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos. En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital. Estos procesos se ajustan a la normativa vigente y buscan asegurar el control de la transacción.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador, con el fin de confirmar la titularidad de la jugada y evitar pagos indebidos. Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables. Esto incluye retenciones obligatorias que se descuentan antes del pago, las cuales pueden modificar el valor final entregado al ganador. Por esta razón, es clave tener en cuenta estas condiciones al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Dorado Mañana

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad