Hot Sale Colombia 2026: aerolíneas anuncian descuentos en vuelos nacionales e internacionales

En el panorama turístico colombiano y ante la próxima llegada del Hot Sale Colombia 2026, una jornada digital en la que algunas aerolíneas del país han anunciado descuentos importantes para los usuarios para que aprovechen y adquieran vuelos más baratos en este momento para la semana mayor o adelantarse unas vacaciones.

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Esta semana, dos de los principales actores del mercado, JetSMART y Avianca, han desplegado campañas de descuentos masivos que, más allá de la simple promoción comercial, revelan estrategias de fondo para mantener niveles de ocupación óptimos antes de la temporada alta de mitad de año.



¿Cuáles son las las ofertas?

En el caso de JetSMART, la aerolínea celebra su segundo aniversario de operaciones en el país. Tras haber transportado a más de 8 millones de pasajeros en 24 meses y consolidarse como el tercer operador nacional con un 14% de participación, la empresa utiliza su campaña "SMART SALE" para fortalecer su modelo ultra low cost.

Por su parte, Avianca ha iniciado su jornada de "Hot Sale" con el objetivo explícito de dinamizar el turismo nacional durante el primer semestre de 2026. Expertos del sector señalan que este tipo de movimientos son esenciales para enfrentar la inflación actual y garantizar que las aeronaves no vuelen con sillas vacías antes de junio.



Ambas aerolíneas han fijado el 20 de marzo de 2026 como la fecha límite para la compra de estos tiquetes económicos. Sin embargo, los periodos de viaje permitidos varían. En Avianca los usuarios podrán programar sus vuelos para viajar hasta junio de 2026.



Mientras que JetSMART ofrece una ventana de viaje más amplia. Para rutas nacionales, el periodo comprende del 6 de abril al 30 de septiembre de 2026; para destinos internacionales, inicia el 7 de abril y finaliza en la misma fecha de septiembre. Una excepción notable es la ruta Bogotá-Santiago de Chile, que extiende su vigencia promocional hasta marzo de 2027.



Los vuelos más baratos

Avianca ha centrado su oferta en cuatro ciudades clave: Medellín, con vuelos desde $48.500, Cartagena desde $53.000, Bogotá desde $69.600 y Cali desde $70.800 por trayecto.

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JetSMART, por otro lado, ofrece descuentos de hasta el 71% en rutas nacionales, con precios que arrancan desde los $49.300. En los vuelos internacionales el descuento es de hasta 22% con precios desde los $557.500.

Sobre esta jornada, que no solo está ligada al turismo, sino también al comercio electrónico en moda, electrodomésticos, belleza y hogar. "El Hot Sale es una de las oportunidades más importantes del año para que más colombianos puedan planificar y concretar sus viajes. Estamos viendo un creciente interés por aprovechar grandes eventos internacionales, como el fútbol o los recitales, que motivan a los viajeros a organizar nuevas experiencias”, explicó Pablo Jaitman, representante de Despegar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.