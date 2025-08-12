Chontico Día resultados hoy, martes 12 de agosto de 2025: números ganadores

El chance Chontico forma parte del portafolio de juegos de azar autorizados en Colombia. Su operación está respaldada por la Lotería del Valle y se desarrolla en dos jornadas diarias: Chontico Día, con sorteo a la 1:00 p. m., y Chontico Noche, que se transmite a las 7:00 p. m. de lunes a viernes, a las 10:00 p. m. los sábados, y a las 8:00 p. m. los domingos y festivos. La frecuencia de los sorteos permite una participación constante por parte de los apostadores.
La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el monto de la apuesta. Esta puede realizarse en puntos físicos habilitados o mediante plataformas digitales. El resultado del sorteo determina los premios, que se asignan según el número acertado y el tipo de coincidencia, ya sea total o parcial.
Los valores entregados como premio dependen del número de cifras acertadas y del valor apostado. Una coincidencia exacta de las cuatro cifras otorga $4.500 por cada peso apostado. Si se aciertan tres cifras, el pago es de $400 por peso; dos cifras equivalen a $50, y una cifra a $5. También existen modalidades combinadas que permiten diferentes niveles de ganancia, con probabilidades ajustadas según el tipo de apuesta.
Resultados completos Chontico Día del 12 de agosto de 2025
- Números ganadores: 3921
- Quinta cifra: 5
Resultados últimos sorteos Chontico
- Chontico Noche sorteo 6248 del 11 de agosto: 3014
- Chontico Día sorteo 8154 del 11 de agosto: 6214
- Chontico Noche sorteo 6247 del 10 de agosto: 2864
- Chontico Día sorteo 8153 del 10 de agosto: 8334
- Chontico Noche sorteo 6246 del 09 de agosto: 4190
- Chontico Día sorteo 8152 del 09 de agosto: 2841
- Chontico Noche sorteo 6245 del 08 de agosto: 9362
- Chontico Día #8151 08 de Agosto del 2025 0547
- Chontico Noche sorteo 6244 del 07 de agosto: 4210
- Chontico Día sorteo 8150 del 07 de agosto: 1144
- Chontico Noche sorteo 6243 del 06 de agosto: 6582
- Chontico Día sorteo 8149 del 06 de agosto: 2963
- Chontico Noche sorteo 6242 del 05 de agosto: 7651
- Chontico Día sorteo 8148 del 05 de agosto: 4169
- Chontico Noche sorteo 6241 del 04 de agosto: 7599
- Chontico Día sorteo 8147 del 04 de agosto: 1056
¿Cómo se reclaman los premios del Chontico?
Para reclamar un premio del chance Chontico, el primer paso consiste en verificar el número jugado y compararlo con el resultado oficial del sorteo correspondiente. Si existe coincidencia total o parcial, se debe identificar el tipo de acierto (cuatro, tres, dos o una cifra) y calcular el valor del premio según el monto apostado.
Publicidad
Los premios menores, como los obtenidos por aciertos de una o dos cifras, pueden reclamarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta, siempre que el valor no supere el límite establecido por la empresa operadora. En estos casos, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad.
Para premios mayores, como los que resultan de acertar las cuatro cifras en orden exacto, el procedimiento requiere documentación adicional. El ganador debe presentar una fotocopia de su documento de identidad, diligenciar un formulario de pago de premios con datos personales completos (nombre, número de identificación, dirección, teléfono y firma), y en algunos casos, incluir huella dactilar. Este trámite se realiza en oficinas autorizadas o centros de atención definidos por la empresa operadora.
Publicidad
Además, los premios superiores a un monto determinado están sujetos a retención del impuesto sobre ganancias ocasionales, que corresponde al 20 % del valor total del premio. Este descuento se aplica automáticamente al momento del pago. Es importante conservar el tiquete original en condiciones legibles, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. En caso de pérdida, deterioro o alteración del documento, no se podrá realizar el cobro. También se recomienda verificar los plazos establecidos para reclamar, ya que los premios tienen una vigencia limitada.
Chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita 1
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita 2
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL