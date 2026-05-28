Resultados Chontico Día último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026: números ganadores

En una nueva jornada cargada de ilusión para los apostadores en distintas regiones del país, el Chontico Día se posiciona una vez más como el centro de atención de quienes buscan transformar su suerte a través de los juegos de azar. Este tradicional sorteo, reconocido por su accesibilidad y las frecuentes oportunidades que brinda a sus seguidores, mantiene en vilo a miles de colombianos que diariamente siguen de cerca los resultados de la jornada diurna.



Para este jueves 28 de mayo de 2026, la expectativa crece a medida que se acerca la hora del sorteo oficial, el cual se realiza habitualmente a la 1:00 p. m. El Chontico Día ha logrado consolidarse como una de las opciones más atractivas en el panorama de las apuestas locales debido a su dinámica sencilla y la flexibilidad que ofrece a jugadores tanto expertos como principiantes.



Resultados Chontico Día último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026

A continuación, se presentan los datos correspondientes a la jornada de hoy. Cabe recordar que los participantes deben validar esta información a través de los canales oficiales antes de proceder con cualquier reclamo de premio.



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

¿Cómo participar de Chontico Día?

El Chontico Día no es solo un sorteo más; es una institución dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia que juega todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos. Esta frecuencia constante es uno de los factores que más contribuye a su popularidad, permitiendo que el entusiasmo de los apostadores no decaiga en ningún momento del año.

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La mecánica del juego es directa: el participante debe elegir un número de cuatro cifras (entre el 0000 y el 9999) y definir el monto que desea apostar. Una de las grandes ventajas valoradas por los usuarios es que el valor mínimo de la apuesta suele ser muy bajo, iniciando generalmente desde los $500 pesos, lo que democratiza el acceso al premio.

La estructura de premios del Chontico Día es variada y depende directamente de la cantidad de cifras que el jugador logre acertar y la modalidad elegida al momento de registrar su apuesta. Entre las categorías más comunes se encuentran:



Cuatro cifras directas (superpleno): Paga $4.500 por cada peso apostado.

Tres cifras directas (pleno): Otorga un premio de $400 por cada peso jugado.

Dos cifras (pata): Paga $50 por peso apostado.

Una cifra (uña): Paga $5 por cada peso invertido.

Además, existen modalidades para cifras combinadas que, aunque pagan montos menores, aumentan significativamente las probabilidades de no irse con las manos vacías. En caso de resultar favorecido en el sorteo de este jueves, las autoridades y operadores de juego recomiendan actuar con prudencia. Es fundamental conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar el dinero. Los premios menores pueden ser cobrados en los puntos de venta autorizados, mientras que para montos de mayor cuantía es necesario acudir a oficinas habilitadas con el documento de identidad vigente.



Finalmente, es vital tener presente que los premios tienen una vigencia de un año para ser reclamados; de lo contrario, los recursos son transferidos al sistema de salud colombiano, conforme lo estipula la ley. La transparencia del sorteo está garantizada por estrictas medidas de supervisión y control en cada transmisión.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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