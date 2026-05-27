Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 27 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 27 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene atentos a miles de apostadores en diferentes regiones del país.



Este sorteo se transmite a través de Canal Trece y las plataformas digitales como YouTube Live Y Facebook Live.



Resultados de la Lotería de Manizales del 27 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los números ganadores únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas, con el fin de evitar información errónea o posibles fraudes relacionados con el cobro de premios.

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¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambos datos exactamente en el mismo orden anunciado durante el sorteo.

Los jugadores también pueden adquirir fracciones, lo que permite participar con distintos valores de apuesta. En caso de resultar ganador mediante una fracción, el premio se paga proporcionalmente según la cantidad comprada.



Gracias a este sistema, la Lotería de Manizales mantiene una amplia participación semanal en distintas zonas del territorio nacional.



Horario y transmisión del sorteo

La Lotería de Manizales juega todos los miércoles en horario nocturno. El sorteo inicia sobre las 11:00 p.m. y puede seguirse mediante canales autorizados y plataformas digitales oficiales.

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La transmisión se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, garantizando transparencia durante todo el proceso de extracción y divulgación de resultados.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

La lotería mantiene un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor multimillonario, además de diferentes categorías adicionales que amplían las posibilidades de ganar.

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Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Tres premios secos de 200 millones de pesos.

Cinco premios secos de 100 millones de pesos.

Diez premios secos de 80 millones de pesos.

Diez premios secos de 60 millones de pesos.

Diez premios secos de 50 millones de pesos.

Diez premios secos de 40 millones de pesos.

Asimismo, el sorteo contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales en cifras iniciales o finales, permitiendo que más jugadores puedan acceder a algún tipo de incentivo económico.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, las autoridades recomiendan conservar el billete en perfecto estado, sin tachaduras, rupturas ni alteraciones, ya que este documento será indispensable para realizar cualquier trámite de cobro.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente ante las oficinas oficiales de la entidad operadora.

Para reclamar un premio generalmente se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad.

Cumplir con los formularios y requisitos establecidos por la entidad.

Asimismo, los premios superiores al monto definido por la ley están sujetos a retenciones y descuentos por concepto de ganancia ocasional.

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Las autoridades recuerdan que los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar el premio. Después de ese periodo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co