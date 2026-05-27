Resultados Baloto y Revancha hoy, miércoles 27 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El acumulado del Baloto y la Revancha vuelve a generar expectativa entre miles de apostadores en Colombia. Este miércoles 27 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo con millonarios premios y transmisión oficial en plataformas autorizadas.

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El sorteo de Baloto y Revancha de este miércoles 27 de mayo de 2026 se lleva a cabo entre las 11:00 y las 11:15 de la noche. Miles de jugadores permanecen atentos a los resultados oficiales para verificar si acertaron la combinación ganadora y obtener alguno de los premios disponibles.

Resultados completos Baloto y Revancha hoy, 27 de mayo de 2026

Baloto

Los números ganadores del sorteo principal son los siguientes:



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

El acumulado del Baloto para este sorteo continúa siendo uno de los más altos del país. En caso de no registrarse un ganador con los cinco números y la superbalota, el premio seguirá aumentando para la próxima jornada.



Revancha

Los números ganadores del sorteo Revancha son los siguientes:

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Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

La modalidad Revancha permite participar con la misma combinación utilizada en Baloto, pero con un acumulado independiente que también crece cuando no hay ganadores.

¿Cómo funciona el sistema de premios del Baloto?

El Baloto opera bajo un esquema paramutual, lo que significa que los premios dependen del total de ventas registradas en cada sorteo. Del dinero recaudado, el 50 % se destina a la bolsa de premios y una parte importante se asigna al acumulado principal.

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Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancia ocasional, de acuerdo con la legislación colombiana vigente.

¿Cuánto cuesta jugar Baloto y Revancha?

Apuesta sencilla Baloto: $5.700

Baloto + Revancha: $7.800

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados, redes de giros y plataformas digitales oficiales.

¿Cómo jugar Baloto?

Para participar, el jugador debe:

Elegir cinco números entre el 1 y el 43.

Seleccionar una superbalota entre el 1 y el 16.

Definir si desea jugar únicamente Baloto o también la Revancha.

Además, existen modalidades avanzadas que permiten jugar con más números para aumentar las probabilidades de ganar, aunque también incrementan el valor de la apuesta.

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¿Cuándo se juega Baloto?

Los sorteos oficiales del Baloto se realizan dos veces por semana:

Miércoles

Sábados

Los resultados son publicados minutos después de finalizar la transmisión oficial.

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Las autoridades recomiendan conservar el tiquete original en buen estado y verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.