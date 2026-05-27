Resultados Super Astro Luna hoy, miércoles 27 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

La expectativa por los juegos de azar se mantiene entre miles de colombianos este miércoles 27 de mayo de 2026. Al cierre de la jornada, los apostadores siguen atentos al sorteo del Super Astro Luna, una de las modalidades más populares del país gracias a su combinación de números y astrología.

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Este juego se ha consolidado como una de las opciones favoritas entre quienes buscan acertar la combinación ganadora y acceder a premios millonarios con apuestas desde montos bajos.

Resultado Super Astro Luna: miércoles 27 de mayo de 2026

A continuación, consulte los datos oficiales del sorteo de esta noche:



Número ganador: 0005

0005 Signo zodiacal: Sagitario

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar la transmisión del sorteo.



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

El Super Astro Luna permite a los jugadores elegir su propia combinación:

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Seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Escoger uno de los 12 signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta.

Valor de la apuesta

Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por formulario, antes de IVA.

También existe la posibilidad de jugar con varios signos zodiacales en un mismo número para aumentar las probabilidades de ganar.

Horarios y transmisión del sorteo

El sorteo Super Astro Luna se realiza en los siguientes horarios:

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Lunes a viernes: 10:50 p. m.

10:50 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión oficial se emite por Canal 1 y los resultados pueden verificarse posteriormente en plataformas autorizadas y operadores oficiales.

Plan de premios

El juego ofrece diferentes modalidades de pago según la coincidencia entre números y signo zodiacal:

4 cifras + signo coincidente: paga 42.000 veces lo apostado.

paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo coincidente: paga 1.000 veces la apuesta.

paga 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo coincidente: paga 100 veces el valor apostado.

¿Qué hacer si gana?

Para reclamar un premio es indispensable:

Presentar el tiquete original en buen estado.

Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.

Presentar documento de identidad válido.

Premios menores

Los premios inferiores a 48 UVT pueden reclamarse en puntos autorizados.

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Premios mayores

Si el premio supera las 182 UVT, el ganador deberá:

Diligenciar el formulario SIPLAFT.

Presentar certificación bancaria vigente.

Adjuntar copia del documento de identidad.

Además, los premios están sujetos a retención en la fuente por ganancia ocasional, según la legislación colombiana.

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Un juego con impacto social

Super Astro es operado bajo supervisión de Coljuegos y parte de los recursos obtenidos a través de las apuestas son destinados al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia.

Por esta razón, además de ser una alternativa de entretenimiento, el juego también aporta recursos para programas y servicios de atención médica en distintas regiones del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.