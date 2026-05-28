Precio del dólar en Colombia hoy, 28 de mayo de 2026: Tasa Representativa del Mercado este jueves

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar en Colombia para este jueves 28 de mayo de 2026 fue fijada en $3.631,57 por dólar, según la certificación oficial de la Superintendencia Financiera. La cifra representa una reducción de $12,90 frente al valor vigente del día anterior, cuando la divisa cerró en $3.644,47.

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Con este nuevo descenso, el dólar mantiene una tendencia bajista en el mercado colombiano durante mayo. En comparación con hace una semana, la moneda estadounidense acumula una caída cercana a los $99, mientras que frente al inicio de 2026 registra un retroceso superior a los $125.

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El comportamiento del dólar durante mayo ha estado marcado por varias jornadas consecutivas de descenso. El pasado 21 de mayo la TRM superaba los $3.730, pero en menos de una semana la tasa cayó cerca de $100. El 20 y 19 de mayo incluso se ubicó sobre los $3.796, lo que evidencia la velocidad del ajuste reciente.

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¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos 30 días?

En el acumulado de los últimos 30 días, el dólar ha presentado movimientos mixtos. Hace un mes, la TRM se ubicaba en $3.573,30, lo que implica que en ese periodo la divisa ha subido aproximadamente $157,19, equivalente a un incremento cercano al 4,4%. Sin embargo, en la jornada más reciente se evidencia una corrección frente a los niveles alcanzados en la segunda mitad de mayo.

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Si se amplía la referencia al inicio del año, la TRM promedio se ha situado en $3.757,08, lo que indica que el valor actual se encuentra ligeramente por debajo de ese promedio, con una diferencia de $26,59. En una perspectiva de doce meses, el dólar ha disminuido de forma más marcada, ya que en el mismo periodo del año anterior la TRM estaba en $4.172,76, lo que representa una caída de $442,27, equivalente a 10,6%.

Durante los últimos días, la tendencia del dólar en Colombia ha sido catalogada como alcista, luego de varias jornadas consecutivas con incrementos en la cotización oficial. Aunque las variaciones diarias han sido moderadas, el acumulado mensual refleja un cambio importante frente al comportamiento que traía la moneda desde comienzos de año.

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La evolución del dólar seguirá siendo clave durante las próximas semanas, especialmente para sectores relacionados con comercio exterior, turismo, importaciones y pagos internacionales. Mientras tanto, el mercado continuará atento a las decisiones económicas globales y al comportamiento de los inversionistas frente a los activos emergentes.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.680 Medellín $ 3.600 $ 3.740 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.640 $ 3.680 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

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El precio del dólar en Colombia se ha ubicado en las últimas semanas por debajo de los $3.700 luego de registrar una caída cercana a los 180 pesos en pocos días, un comportamiento que ha despertado atención entre inversionistas, empresarios y ciudadanos que siguen de cerca la evolución de la moneda estadounidense.

Para el analista financiero Jeisson Andrés Balaguera, CEO de Value Triple A, este tipo de movimientos suelen aparecer en periodos previos a las elecciones presidenciales, especialmente cuando las encuestas muestran escenarios abiertos o cambios en la intención de voto. Según explicó, el mercado cambiario reacciona constantemente a las expectativas políticas y económicas que perciben los inversionistas.

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"Esta es una volatilidad que se da anterior a que se dé este proceso de elecciones", afirmó Balaguera durante una entrevista en el programa Signo Pesos. El experto recordó que en 2022, durante la elección presidencial en la que resultó ganador Gustavo Petro, también se registraron fuertes movimientos en la tasa de cambio.

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El analista también advirtió que la volatilidad podría mantenerse durante las próximas semanas, especialmente si las elecciones presidenciales se definen en una segunda vuelta.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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vgomezgo@caracoltv.com.co