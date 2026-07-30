Resultados Chontico Día, último sorteo hoy jueves 30 de julio de 2026: números ganadores

Miles de ciudadanos en Colombia aguardan el informe oficial sobre las combinaciones extraídas en el reciente sorteo del Chontico Día. Consulte los detalles de la jornada, la guía de servicio para reclamar los montos obtenidos y la normativa impositiva aplicable a los premios. El proceso de escrutinio técnico del sorteo genera la combinación ganadora que define a los favorecidos en las diferentes modalidades de apuesta.



Resultados Chontico Día, último sorteo hoy jueves 30 de julio de 2026

Los apostadores deben verificar las últimas cifras impresas en sus formularios oficiales para confirmar si su boleto coincide con las combinaciones seleccionadas por las balotas autorizadas.



Números ganadores: Pendiente

Pendiente Tres últimas cifras: Pendiente

Pendiente Dos últimas cifras: Pendiente

Pendiente Última cifra: Pendiente

Modalidades de pago del Chontico Día

El plan de premios de este sorteo calcula el incentivo económico a partir de la modalidad seleccionada y el valor invertido por el usuario en la red de ventas.



Cuatro cifras directo (superpleno): Otorga un dividendo equivalente a 4.500 veces lo apostado por cada peso jugado cuando los dígitos coinciden en el orden exacto de extracción.

Otorga un dividendo equivalente a 4.500 veces lo apostado por cada peso jugado cuando los dígitos coinciden en el orden exacto de extracción. Cuatro cifras combinado (supercombinado): Paga 308 veces el valor de la apuesta al acertar los cuatro números sin importar la secuencia final.

Paga 308 veces el valor de la apuesta al acertar los cuatro números sin importar la secuencia final. Tres cifras directo (pleno): Entrega 400 veces el monto apostado si las tres últimas cifras corresponden exactamente al resultado oficial.

Entrega 400 veces el monto apostado si las tres últimas cifras corresponden exactamente al resultado oficial. Tres cifras combinado: Asigna 83 veces el valor jugado al atinar las tres cifras finales en cualquier orden.

Asigna 83 veces el valor jugado al atinar las tres cifras finales en cualquier orden. Dos cifras ("la pata"): Paga 50 veces la inversión realizada por acertar de manera exacta los dos últimos números de la serie.

Paga 50 veces la inversión realizada por acertar de manera exacta los dos últimos números de la serie. Una cifra ("la uña"): Reconoce 5 veces el valor apostado por acertar el último dígito extraído en las balotas.

Trámite y requisitos para reclamar los premios

Los ciudadanos que resulten ganadores deben adelantar el procedimiento administrativo ante las redes de distribución autorizadas en el territorio nacional.



Presentación del tiquete original: Es indispensable entregar el comprobante físico en perfecto estado de conservación, sin enmendaduras, tachaduras ni alteración en los códigos de seguridad.

Es indispensable entregar el comprobante físico en perfecto estado de conservación, sin enmendaduras, tachaduras ni alteración en los códigos de seguridad. Documentación requerida: Para montos menores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el usuario debe adjuntar la cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia clara.

Para montos menores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el usuario debe adjuntar la cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia clara. Requisitos para montos superiores: Si el valor supera las 48 UVT, el concesionario exigirá el diligenciamiento del formulario SIPLAFT para la prevención del lavado de activos. Para sumas superiores a 182 UVT, se adiciona la entrega de una certificación bancaria vigente.

Si el valor supera las 48 UVT, el concesionario exigirá el diligenciamiento del formulario SIPLAFT para la prevención del lavado de activos. Para sumas superiores a 182 UVT, se adiciona la entrega de una certificación bancaria vigente. Puntos de cobro: Las solicitudes se procesan directamente en las sedes comerciales habilitadas como Gane, SuperGIROS o Paga Todo, dependiendo de la cobertura regional del operador.

Las solicitudes se procesan directamente en las sedes comerciales habilitadas como Gane, SuperGIROS o Paga Todo, dependiendo de la cobertura regional del operador. Término de caducidad: Según lo estipulado en la Ley 1393 de 2010, los ganadores disponen de un plazo máximo de un (1) año calendario a partir del sorteo para solicitar sus recursos. Transcurrido este tiempo, los fondos se destinan al sistema general de salud en Colombia.

Retenciones fiscales y ganancias ocasionales

Las sumas entregadas por concepto de sorteos y juegos de azar están sujetas a los gravámenes estipulados por el Estatuto Tributario colombiano y fiscalizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Porcentaje de retención: Los premios cuyo importe bruto sea igual o superior a las 48 UVT tienen una deducción automática del 20 % por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Los premios cuyo importe bruto sea igual o superior a las 48 UVT tienen una deducción automática del 20 % por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. Deducción del IVA: Al momento de adquirir el tiquete de apuesta, se efectúa el descuento del 19 % correspondiente al Impuesto sobre las Ventas aplicado al valor de la transacción.

Al momento de adquirir el tiquete de apuesta, se efectúa el descuento del 19 % correspondiente al Impuesto sobre las Ventas aplicado al valor de la transacción. Efecto en la declaración de renta: Las personas naturales que deban declarar impuestos deben incluir el ingreso recibido e incorporar los certificados expedidos por el concesionario comercial para respaldar las retenciones practicadas.

Garantía de legalidad y supervisión técnica

Adquirir tiquetes en los puntos de venta oficiales garantiza el cumplimiento de los estándares operativos y la disponibilidad inmediata de los recursos para la entrega de premios.



Supervisión institucional: Las autoridades de fiscalización y la entidad Coljuegos vigilan las transmisiones y los componentes mecánicos o electrónicos de las baloteras utilizadas en cada jornada.

Las autoridades de fiscalización y la entidad Coljuegos vigilan las transmisiones y los componentes mecánicos o electrónicos de las baloteras utilizadas en cada jornada. Aporte a la inversión social: La comercialización del chance autorizado transfiere porcentajes permanentes de sus ventas brutas a la financiación de los servicios de salud pública en los departamentos del país.

La comercialización del chance autorizado transfiere porcentajes permanentes de sus ventas brutas a la financiación de los servicios de salud pública en los departamentos del país. Verificación de seguridad: El apostador debe constatar que la tirilla impresa incluya el número de serie consecutivo, la identificación fiscal del operador autorizado y los datos de contacto correspondientes a la concesión territorial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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