Colombia Mayor estrena nuevo sistema de pagos en agosto 2026: así podrá recibir el subsidio

Prosperidad Social anunció que desde el 29 de julio y hasta el 19 de agosto entregará el sexto ciclo de transferencias monetarias del programa Colombia Mayor, una iniciativa dirigida a apoyar económicamente a personas mayores que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De acuerdo con la entidad, durante esta jornada se entregarán incentivos a aproximadamente tres millones de beneficiarios en todo el territorio nacional. Para este ciclo, la entidad destinará una inversión superior a los 686.206 millones de pesos, recursos que serán distribuidos a través de los operadores autorizados.

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La operación estará a cargo de SuperGiros y su red aliada SuRed, que cuentan con puntos habilitados en diferentes municipios y ciudades del país para realizar el pago de las transferencias. Y una de las novedades de este ciclo es la implementación del nuevo esquema de pagos mediante el Gestor de Información Financiera, herramienta que permite consignar el incentivo directamente en una cuenta bancaria o depósito electrónico registrado previamente por el beneficiario.

Según Prosperidad Social, 4.098 participantes que completaron correctamente el proceso de inscripción de su producto financiero empezaron a recibir el dinero desde el 27 de julio, antes del inicio oficial de los pagos presenciales. Para esta modalidad se destinaron 1.118.980.000 pesos, correspondientes a las transferencias de quienes registraron exitosamente su información financiera. La entidad explicó que este mecanismo busca facilitar el acceso a los recursos y reducir los desplazamientos que normalmente deben realizar los beneficiarios para reclamar el subsidio en un punto físico.



¿Qué ventajas tiene recibir el subsidio mediante una cuenta bancaria?

Prosperidad Social indicó que el pago directo de este ciclo en una cuenta bancaria o depósito electrónico ofrece varias ventajas para los participantes del programa. Entre ellas se encuentra la posibilidad de disponer del dinero antes de que comiencen los pagos presenciales, además de evitar filas o traslados hasta los puntos de atención. Otra de las ventajas es que el beneficiario puede utilizar el dinero cuando lo considere necesario, sin depender de los horarios establecidos para el cobro presencial. Entre las recomendaciones entregadas por la entidad para registrar correctamente una cuenta en este sistema se encuentran:



Adjuntar únicamente la certificación bancaria o el documento que acredite la titularidad del producto financiero.

o el documento que acredite la titularidad del producto financiero. Confirmar que el documento sea completamente legible y corresponda a la persona que realiza el registro.

y corresponda a la persona que realiza el registro. Verificar que la entidad financiera seleccionada coincida con la certificación cargada.

En caso de registrar una cuenta de Nequi, escoger la opción de depósito electrónico e ingresar el número del producto que inicia con 870, y no el número del teléfono celular.

Revisar cuidadosamente todos los datos antes de finalizar el proceso.

No cargar capturas de pantalla, extractos bancarios, recibos u otros documentos diferentes a la certificación bancaria.

Descargar la certificación únicamente desde los canales oficiales de la entidad financiera.

La entidad recordó que el incumplimiento de estos requisitos puede ocasionar el rechazo de la solicitud y retrasar la incorporación del beneficiario al nuevo sistema de pagos.



¿Cómo registrar una cuenta en el Gestor de Información Financiera?

Las personas interesadas en recibir el incentivo directamente en una cuenta bancaria o depósito electrónico pueden ingresar al portal oficial de Gestor de Información Financiera. Desde esta plataforma es posible registrar un nuevo producto financiero, consultar la información ya registrada o actualizar los datos cuando sea necesario y su fin es que los giros de los subsidios se realicen de forma directa a cada usuario, sin la intervención de terceros en el proceso de pago. Son varios los programas de transferencias monetarias que tienen esta nueva modalidad, tales como:



Renta Ciudadana, orientado a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema.

orientado a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. Colombia Mayor, dirigido a personas mayores sin ingresos o pensión.

dirigido a personas mayores sin ingresos o pensión. Devolución del IVA, que entrega apoyos económicos a hogares vulnerables.

que entrega apoyos económicos a hogares vulnerables. Renta Joven, enfocado en apoyo económico a población joven en situación de vulnerabilidad.

Requisitos para ser parte de Colombia Mayor

El subsidio está destinado a personas adultas mayores que no tienen una pensión ni suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas. Según las disposiciones de Prosperidad Social, los requisitos para ser beneficiario de Colombia Mayor son los siguientes:



Tener nacionalidad colombiana.

Haber vivido en el país durante los últimos 10 años.

Tener al menos 54 años en el caso de mujeres y 59 años para los hombres.

Estar inscritos en el Sisbén IV y clasificados en los grupos A, B o C1.

No recibir ninguna pensión de vejez o sobrevivencia.

No contar con otras fuentes de ingreso que aseguren su subsistencia.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co