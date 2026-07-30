Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy jueves 30 de julio de 2026: números ganadores

El Dorado Mañana disputó una nueva jornada de juego en la que miles de colombianos en todo el territorio nacional apostaron a sus combinaciones de la suerte para quedarse con los incentivos económicos en oferta. A continuación, revise los números ganadores y la información clave sobre el cobro de premios y el funcionamiento de este popular chance.



Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy jueves 30 de julio de 2026

Los sorteos de la mañana ofrecen una oportunidad diaria para quienes buscan probar su suerte al inicio del día. Los números registrados por las balotas autorizadas para la edición de esta fecha son los siguientes:



Número ganador: 1638

1638 Tres últimas cifras: 638

638 Dos últimas cifras: 38

38 La "Quinta" cifra: 3

¿Cómo verificar si su tiquete del Dorado Mañana es ganador?

Para validar si su boleto resultó beneficiado con alguno de los incentivos, es fundamental realizar una revisión detallada del formulario de apuesta impreso. El juego de chance en Colombia premia distintas modalidades de acierto en relación con el orden exacto de las cifras extraídas en el sorteo oficial.

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Cuatro cifras: Ocurre cuando los cuatro dígitos seleccionados coinciden de manera exacta e individual con las balotas ganadoras en su orden correspondiente.

Ocurre cuando los cuatro dígitos seleccionados coinciden de manera exacta e individual con las balotas ganadoras en su orden correspondiente. Tres cifras: Premia a las personas que logran acertar los últimos tres dígitos del número publicado en la secuencia oficial.

Premia a las personas que logran acertar los últimos tres dígitos del número publicado en la secuencia oficial. Dos cifras: Corresponde al acierto directo de los últimos dos dígitos de la combinación de la jornada.

Corresponde al acierto directo de los últimos dos dígitos de la combinación de la jornada. Una cifra: Otorga el incentivo a los apostadores que coinciden únicamente con la última balota extraída.

Es importante conservar el comprobante en perfecto estado de conservabilidad, evitando tachaduras, enmendaduras o deterioro que impida la lectura clara de la serie, la fecha y los números apostados.

En caso de resultar ganador en el Dorado Mañana, el usuario debe iniciar el trámite de reclamo en los puntos de venta o agencias autorizadas de la red de juegos de suerte y azar correspondiente a su jurisdicción. Tenga en cuenta la documentación requerida para tramitar el pago:



Tiquete original: Debe presentarse el formulario de apuesta físico, debidamente diligenciado en el reverso con los datos personales del titular (nombre completo, número de documento de identidad, dirección y teléfono).

Debe presentarse el formulario de apuesta físico, debidamente diligenciado en el reverso con los datos personales del titular (nombre completo, número de documento de identidad, dirección y teléfono). Documento de identidad: Cédula de ciudadanía original para nacionales o cédula de extranjería/pasaporte vigente para ciudadanos extranjeros.

Cédula de ciudadanía original para nacionales o cédula de extranjería/pasaporte vigente para ciudadanos extranjeros. Formularios adicionales: Para montos superiores a ciertas cuantías fijadas por la normativa vigente, la entidad operadora exigirá la firma de formatos de identificación de origen de fondos y control de lavado de activos.

El tiempo establecido por la legislación colombiana para exigir la entrega de un premio es de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Superado este periodo, los recursos no reclamados son transferidos a la salud pública.



Los premios obtenidos a través de los juegos de suerte y azar en el país están sujetos a las disposiciones tributarias fijadas en el Estatuto Tributario y reguladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Retención en la fuente: Se aplica una retención correspondiente al concepto de ganancias ocasionales sobre el valor bruto del incentivo cuando este supera los topes legales de Unidades de Valor Tributario (UVT) estipulados para la vigencia actual.

Se aplica una retención correspondiente al concepto de ganancias ocasionales sobre el valor bruto del incentivo cuando este supera los topes legales de Unidades de Valor Tributario (UVT) estipulados para la vigencia actual. Pago neto: La empresa concessionaria o distribuidora autorizada efectuará el descuento tributario de manera directa al momento de gestionar el desembolso, entregando al usuario el valor neto junto con el certificado de retención correspondiente.

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia opera bajo la supervisión de la empresa industrial y comercial del Estado, Coljuegos, así como de las secretarías de gobierno locales y la Lotería de Bogotá en la capital.



Jugar en puntos de venta oficiales y redes autorizadas garantiza la transparencia en la extracción de las balotas y asegura que el cobro de los premios esté respaldado por la ley. Adicionalmente, una porción significativa de los ingresos generados por la venta del Dorado Mañana y otros chances legales se destina al financiamiento de los servicios de salud para la población más vulnerable del territorio nacional.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.