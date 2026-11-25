Los apostadores en todo el territorio nacional esperan conocer la combinación oficial del Chontico Día correspondiente a la jornada de este miércoles 25 de noviembre de 2026. El sorteo, que se lleva a cabo diariamente a la 1:00 p. m., define a los nuevos ganadores de uno de los juegos de azar con mayor tradición en el suroccidente colombiano.



¿Qué número cayó en Chontico Día hoy?

La transmisión oficial del sorteo define las cuatro cifras principales junto con la quinta balota, modalidad adicional que permite multiplicar las ganancias de quienes aciertan la combinación exacta. A continuación, se detallan los datos correspondientes a la jornada de este miércoles:



Números ganadores: 9621

9621 La Quinta: 7

Las autoridades encargadas de la supervisión de los juegos de suerte y azar recomiendan a los participantes verificar minuciosamente los dígitos impresos en sus colillas oficiales antes de desecharlas, dado que los premios se otorgan tanto por el acierto pleno de las cuatro cifras en orden como por coincidencias parciales.



¿Cómo funciona el plan de premios del Chontico Día?

El sistema de premiación de este chance se determina según la cantidad de cifras acertadas y el valor invertido por el usuario al momento de realizar la apuesta en los puntos de venta autorizados. Acertar las cuatro cifras en el orden exacto entrega el pago máximo establecido en el plan de premios, equivalente a 4.500 veces el monto apostado.

Asimismo, el juego contempla pagos proporcionales para quienes aciertan tres cifras en orden (400 veces lo apostado), dos cifras en orden (50 veces lo apostado) y la última cifra (5 veces lo apostado). En el caso de incluir la quinta balota en la apuesta, el valor del premio incrementa de acuerdo con las condiciones vigentes del operador.



¿Qué hacer en caso de ganar el Chontico Día?

Quienes resulten favorecidos en el sorteo deben conservar en perfecto estado el tiquete o colilla original de la apuesta, ya que este documento constituye el único soporte válido para exigir el pago del premio. El formulario no debe presentar enmendaduras, tachones, roturas ni alteraciones que impidan la lectura clara del código de seguridad, la fecha del sorteo y los números seleccionados.

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Para reclamar premios de menor cuantía, el ganador puede acercarse directamente a cualquier punto de venta autorizado de la red comercial del operador presentando el tiquete original y su documento de identidad vigente. Cuando el monto obtenido supera los topes establecidos para pago inmediato en puntos de atención básicos, el trámite debe realizarse en las oficinas principales designadas por la empresa operadora, donde se verificará la autenticidad del comprobante antes de efectuar la transferencia bancaria o entrega del dinero.



De acuerdo con la normativa colombiana, el derecho al cobro de premios de juegos de suerte y azar prescribe al cabo de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Superado ese plazo, el ganador pierde la facultad de reclamar el dinero y los recursos pasan a fortalecer el sistema de salud pública del país.



Retenciones de ley y pago de impuestos por ganancias ocasionales

En Colombia, los premios obtenidos a través de loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. Cuando el valor del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica de manera automática una retención en la fuente del 20 % por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.



Adicionalmente, sobre el monto recibido puede aplicarse el gravamen a los movimientos financieros (4x1000) al momento del desembolso mediante transacción bancaria, según los topes legales de exención de cada cuenta. El operador autorizado realiza el descuento correspondiente antes de entregar el dinero al ganador, entregando el certificado de retención para efectos de la declaración de renta.



Importancia de jugar legal y consultar en Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran el llamado a participar únicamente en sorteos y puntos de venta debidamente autorizados por Coljuegos, la entidad encargada de regular y vigilar los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en canales legales garantiza la transparencia de cada sorteo, el respaldo financiero para el pago oportuno de los premios y la protección de los derechos del consumidor.

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Además, los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación de los juegos legales se transfieren directamente a la financiación de los servicios de salud de los colombianos. Los ciudadanos pueden verificar el listado de operadores autorizados y consultar la reglamentación vigente a través del portal institucional de Coljuegos o en los canales oficiales de cada lotería y empresa de chance.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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