Chontico Noche hoy, lunes 14 de septiembre de 2026: ¿qué cayó? Consulte los números ganadores

El Chontico Noche tiene una nueva jornada este lunes 14 de septiembre de 2026. El chance, con especial presencia en el Valle del Cauca, realiza sorteos todos los días del año, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El horario del Chontico Noche depende del día de la semana. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p.m.; los sábados cambia a las 10:00 p.m., mientras que domingos y festivos se realiza a las 8:00 p.m.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar, los jugadores pueden seleccionar números de hasta cuatro cifras, entre 0000 y 9999. El premio depende de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas.

Entre las modalidades disponibles están:

Cuatro cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.



Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: deben coincidir las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: permite acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: corresponde a las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: corresponde a la última cifra.

Según la información disponible, las apuestas pueden realizarse desde $500.

Resultado Chontico Noche hoy, 14 de septiembre

Número ganador: 0334

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 334

Quinta cifra: 6

¿Qué hacer si su número resulta ganador?

Si las cifras de su tiquete coinciden con alguna de las modalidades premiadas, es importante conservar el comprobante original en buen estado, sin tachones, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar su validación.



Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original debidamente diligenciado, el documento de identidad y una fotocopia legible del mismo.



Los requisitos adicionales dependen del valor del premio. Para premios inferiores a 48 UVT se solicitan los documentos básicos; entre 48 y 181 UVT también debe diligenciarse el formulario SIPLAFT. En premios superiores a 182 UVT se solicita, además, una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia, de acuerdo con las condiciones establecidas.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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