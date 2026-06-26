Resultados Chontico Noche último sorteo de hoy, viernes 26 de junio de 2026: números ganadores

Hoy, viernes 26 de junio de 2026, la atención de una gran parte de la población en Colombia, y de manera muy especial en el departamento del Valle del Cauca, se concentra en el desarrollo de los sorteos de azar. El Chontico Noche se posiciona como uno de los eventos más esperados del día, generando una atmósfera de alta expectativa entre los apostadores que buscan una oportunidad para cambiar su suerte. Este juego, que cuenta con una fuerte tradición en la región, permite que miles de ciudadanos sigan en directo el destino de sus números elegidos a través de canales como Telepacífico.



La jornada de este viernes ha estado marcada por el suspenso desde las primeras horas. Mientras la incertidumbre reina en la versión nocturna, el sorteo previo, el Chontico Día, ya arrojó sus resultados definitivos para este 26 de junio con el número 3973 y la Quinta 2. Esta dualidad de sorteos asegura que la emoción se mantenga vigente durante todo el día para los miles de seguidores de esta marca.



Resultados Chontico Noche último sorteo de hoy, viernes 26 de junio de 2026

A continuación, presentamos el estado actual del sorteo más esperado de la noche:



Números ganadores : 8819

: 8819 La “Quinta” cifra: 0

¿Cómo participar de Chontico Noche?

El atractivo del Chontico Noche radica en su formato dinámico y en la sencillez de su ejecución, lo que facilita que personas de diversos perfiles participen activamente. La mecánica consiste en la extracción de cuatro cifras que deben coincidir con la apuesta realizada por el usuario. Los premios otorgados se calculan proporcionalmente al nivel de acierto del jugador y a la cantidad de dinero invertida. Por ejemplo, si una persona apuesta $1.000 pesos, tiene la posibilidad de ganar hasta 4.500 veces ese valor si acierta las cuatro cifras en el orden correcto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para participar, el apostador selecciona un número compuesto por cuatro cifras, ya sea manualmente basándose en fechas especiales o cábalas, o solicitando que el sistema lo genere de forma aleatoria. El éxito reside en el orden exacto de los dígitos, aunque existen modalidades como el "superpleno" (cuatro cifras directas), cuatro cifras combinado, tres cifras, dos cifras y una cifra, cada una con diferentes probabilidades y planes de premios.

La accesibilidad económica es otro pilar de su popularidad, con apuestas mínimas que suelen comenzar desde los $500 pesos. Además, su constancia es absoluta, ya que se juega todos los días del año, sin excepción por domingos o festivos. Para los sorteos de lunes a viernes, como el de hoy, la cita con la suerte se da aproximadamente a las 7:00 de la noche.



En caso de resultar ganador en la jornada de este viernes, se recomienda a los participantes verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación. Es primordial conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que representa la única prueba válida y legal para cobrar el premio. Mientras que los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, los de mayor cuantía requieren documentación adicional como el documento de identidad y certificación bancaria. Cabe recordar que el plazo máximo para reclamar cualquier premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. El Chontico Noche continúa reafirmándose como una tradición viva y esencial en el panorama de los sorteos en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad