Carlos Suárez es el nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol

Carlos Suárez fue elegido nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol, cargo que ocupó Luis Felipe Henao, quien a través de sus redes sociales le expresó su agradecimiento “al Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, la confianza en esta presidencia de transición de Ecopetrol. Doy la bienvenida a la nueva Junta Directiva y, con ella, a Carlos Suárez y a Claudia Lafaurie. Serán fundamentales para recobrar el gobierno corporativo, luchar contra la corrupción, evitar un apagón y volver a la exploración”. (Lea también: "Gobierno de Gustavo Petro dejó todos los elementos para que se diera un apagón": Luis Felipe Henao)



Suárez fue uno de los seis nuevos miembros escogidos para la junta directiva de la petrolera estatal, junto a Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapateiro y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. Quienes continúan en la junta son: Luis Felipe Henao, Ricardo Rodríguez Yee y César Loza.



Transparencia y auditoría forense: No es un ajuste cosmético, es la forma de recuperar confianza, proteger el patrimonio de 50 millones de colombianos y asegurar que cada contrato resista el escrutinio

Soberanía energética: Colombia perdió la autosuficiencia en gas. Recuperar la soberanía energética no es un debate ideológico: es seguridad para hogares, industria y Estado. Ecopetrol tiene que volver a producir lo que el país necesita, no lo que el discurso impone.

Exploración y crisis fiscal: sin exploración no hay reservas; sin reservas no hay caja; sin caja se agrava la crisis fiscal. Volver a explorar no es nostalgia petrolera: es responsabilidad con las finanzas públicas y con las próximas generaciones.

¿Quién es Carlos Suárez?

Nacido en Bogotá, es abogado, consultor político y estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella. En Noticias Caracol detalló que se retiró hace varios años del litigio y en aquella época conoció al nuevo jefe de Estado. Según detalla, hacia el año 2010 inició una empresa de consultoría de marketing político digital y de comunicaciones llamada Estrategia y Poder, “y desde ese momento empecé a trabajar de la mano con el hoy presidente en diferentes proyectos, desde su bufete de abogados, construyendo De la Espriella como una marca sombrilla de los diferentes proyectos. Ha sido una relación de muchos años amistad, de compadrazgo, que al final terminó llegando a la campaña”.

En ese diálogo, Suárez expresó que “no voy a tener ningún cargo en el gobierno” y “estaré, normalmente, como lo he dicho, a un WhatsApp del presidente para cuando el presidente requiera un consejo o cualquier cosa de la asesoría que yo le puedo prestar”.

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