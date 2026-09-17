Resultados del Dorado Tarde hoy jueves 17 de septiembre de 2026: consulte el número ganador

El juego de azar Dorado Tarde realizó una nueva edición de su sorteo habitual para este jueves 17 de septiembre de 2026, convocando a miles de apostadores en el centro del país que esperan verificar si su billete o tiquete resulta premiado.



¿Qué número cayó en el Dorado Tarde este jueves 17 de septiembre?

A continuación, se detalla el reporte oficial suministrado por las autoridades del juego para el sorteo del día de hoy:



Número ganador : 9774

: 9774 La "Quinta" cifra: 4

Procedimiento para reclamar un premio del chance en Colombia

En caso de resultar ganador de este sorteo, el ciudadano debe seguir una serie de pasos indispensables establecidos por la normativa nacional para hacer efectivo el cobro de la suma dineraria correspondiente.

Para iniciar el trámite, es requisito fundamental acudir a un punto de venta autorizado por la red de apuestas que opera la marca. El apostador debe presentar el tiquete o formulario original de juego en perfecto estado de conservación, el cual no debe registrar tachaduras, enmendaduras, alteraciones ni roturas en el papel o en sus códigos de barras de verificación.

Junto con el documento del juego, la persona debe exhibir la cédula de ciudadanía original en físico. En casos donde las cuantías del premio superan los montos mínimos estipulados para pago inmediato en efectivo, se requiere la entrega de una fotocopia del documento de identidad ampliada al 150 %, además de la firma de los formularios de retención e identificación de cliente exigidos por el operador.



Retenciones de ley y tributación sobre ganancias ocasionales

Es necesario considerar las disposiciones fiscales que rigen para las apuestas en el territorio colombiano. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contempla descuentos específicos que se aplican al momento de entregar las sumas de dinero obtenidas mediante juegos de suerte y azar.



De conformidad con el Estatuto Tributario, todo incentivo que sobrepase los topes mínimos fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT) para el periodo fiscal correspondiente queda sujeto a una retención automática a título de impuesto por ganancias ocasionales. Esta tarifa equivale al 20 % de la cuantía bruta alcanzada por el jugador. El concesionario autorizado realiza el descuento de manera directa previo al desembolso final, entregando al beneficiario una certificación oficial de retención que sirve de soporte legal para los trámites ante la administración tributaria.



Importancia de realizar apuestas legales y el rol de Coljuegos

La adquisición de juegos de suerte y azar en puntos de distribución autorizados es la única garantía para asegurar la validez de los boletos y la efectividad en el pago de las sumas ganadas. Comercializar o adquirir chance informal o no regulado constituye una infracción a las leyes colombianas y deja desprotegido al ciudadano frente a eventuales cobros.



La Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) administra, vigila y fiscaliza las operaciones de apuestas en el país. El control ejercido por esta entidad garantiza la transparencia operativa en la realización de las extracciones y asegura que un porcentaje representativo de los ingresos generados por la venta del chance sea transferido al sistema público de salud del Estado colombiano. Apostar en el circuito formal contribuye al sostenimiento de la red hospitalaria pública y asegura la vigencia de mecanismos de reclamación ante imprevistos en el cobro del premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.