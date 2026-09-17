Sinuano Día hoy: resultados del jueves 16 de septiembre de 2026

El Sinuano Día es uno de los chances que más movimiento tiene en la región Caribe. Este chance juega a las 2:30 de la tarde de lunes a domingo, incluyendo festivos. El juego funciona con números de cuatro cifras y una balota adicional llamada Quinta. Cada resultado abre distintas posibilidades de premio dependiendo de la modalidad elegida al momento de realizar la apuesta.



Resultados Sinuano Día jueves 17 de septiembre de 2026

Estos son los datos correspondientes al sorteo de El Sinuano Día de este jueves:



Número ganador: 4103

La Quinta: 2

Recuerde que cada uno de estos sorteos queda registrado dentro del histórico del juego, que puede consultarse posteriormente para revisar números anteriores. De otro lado, en caso de que no sepa cómo se juega el Sinuano la dinámica es sencilla. Se debe escoger un número entre 0000 y 9999 y decidir cuánto dinero se desea apostar. Las modalidades más comunes permiten obtener premios por:



Acertar las cuatro cifras.

Acertar las últimas tres cifras.

Acertar las últimas dos cifras.

Acertar únicamente la cifra final.

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. y los resultados suelen divulgarse inmediatamente después de finalizar el proceso. La marca Sinuano también cuenta con una edición nocturna. Según la información publicada sobre los sorteos, Sinuano Noche se juega a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que domingos y festivos tiene un horario diferente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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