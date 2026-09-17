Resultados Caribeña Día del jueves 17 de septiembre de 2026: tome nota

La Caribeña Día mantiene una particularidad dentro de los sorteos de chance en Colombia: opera todos los días de la semana y cuenta con una fuerte presencia en la región Caribe. Su sistema de juego se basa en la extracción de una combinación de cuatro cifras y una quinta balota utilizada para modalidades adicionales de apuesta. Para este jueves 17 de septiembre de 2026, el sorteo está programado para las 2:30 de la tarde, horario que se mantiene de lunes a sábado. Los domingos se realiza en una franja distinta.



Caribeña Día: resultados hoy 17 de septiembre de 2026

Número: 6797

Quinta balota: 7

A diferencia de otros juegos regionales, La Caribeña funciona con dos sorteos independientes durante la misma jornada: Caribeña Día y Caribeña Noche. Esto permite a los jugadores participar más de una vez al día utilizando combinaciones distintas o repitiendo sus números habituales. El sorteo diurno se realiza en horas de la tarde, mientras que el nocturno se desarrolla durante la noche con una extracción completamente diferente. Los resultados de ambos concursos no tienen relación entre sí y cada uno premia de manera independiente a los apostadores que acierten las cifras sorteadas. Con el paso de los años, el chance logró expandirse más allá de Córdoba y actualmente registra participación en diferentes departamentos del país.



Así se distribuyen los premios de La Caribeña

El esquema de La Caribeña contempla varias posibilidades de acierto. No todos los participantes juegan necesariamente a las cuatro cifras completas, por lo que existen categorías asociadas a diferentes niveles de coincidencia con el resultado final. Las modalidades incluyen:



Cuatro cifras directas

Cuatro cifras combinadas

Tres cifras directas

Tres cifras combinadas

Dos cifras

De acuerdo con la información histórica del juego, un acierto de cuatro cifras puede multiplicar varias veces el valor apostado, mientras que las categorías inferiores reciben pagos proporcionales según la modalidad seleccionada por el participante. Para quienes jugaron este jueves 17 de septiembre de 2026, la recomendación es comparar el resultado oficial con el comprobante emitido al momento de realizar la apuesta. El tiquete original sigue siendo el documento exigido para cualquier validación o reclamación de premios ante los operadores autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL