En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE AÉREO
J BALVIN Y VALENTINA FERRER
JAMES RODRÍGUEZ
MENOR ASESINADA
PRESUPUESTO
IA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día del jueves 17 de septiembre de 2026: tome nota

Resultados Caribeña Día del jueves 17 de septiembre de 2026: tome nota

Para este jueves 17 de septiembre de 2026, el sorteo está programado para las 2:30 de la tarde, horario que se mantiene de lunes a sábado.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de sept, 2026
Comparta en:
Caribeña Día 17 de septiembre de 2026: tome nota de los números ganadores
Caribeña Día 17 de septiembre de 2026: tome nota de los números ganadores -
La Caribeña - Getty Images

La Caribeña Día mantiene una particularidad dentro de los sorteos de chance en Colombia: opera todos los días de la semana y cuenta con una fuerte presencia en la región Caribe. Su sistema de juego se basa en la extracción de una combinación de cuatro cifras y una quinta balota utilizada para modalidades adicionales de apuesta. Para este jueves 17 de septiembre de 2026, el sorteo está programado para las 2:30 de la tarde, horario que se mantiene de lunes a sábado. Los domingos se realiza en una franja distinta.

Caribeña Día: resultados hoy 17 de septiembre de 2026

  • Número: 6797
  • Quinta balota: 7

A diferencia de otros juegos regionales, La Caribeña funciona con dos sorteos independientes durante la misma jornada: Caribeña Día y Caribeña Noche. Esto permite a los jugadores participar más de una vez al día utilizando combinaciones distintas o repitiendo sus números habituales. El sorteo diurno se realiza en horas de la tarde, mientras que el nocturno se desarrolla durante la noche con una extracción completamente diferente. Los resultados de ambos concursos no tienen relación entre sí y cada uno premia de manera independiente a los apostadores que acierten las cifras sorteadas. Con el paso de los años, el chance logró expandirse más allá de Córdoba y actualmente registra participación en diferentes departamentos del país.

Así se distribuyen los premios de La Caribeña

El esquema de La Caribeña contempla varias posibilidades de acierto. No todos los participantes juegan necesariamente a las cuatro cifras completas, por lo que existen categorías asociadas a diferentes niveles de coincidencia con el resultado final. Las modalidades incluyen:

  • Cuatro cifras directas
  • Cuatro cifras combinadas
  • Tres cifras directas
  • Tres cifras combinadas
  • Dos cifras

De acuerdo con la información histórica del juego, un acierto de cuatro cifras puede multiplicar varias veces el valor apostado, mientras que las categorías inferiores reciben pagos proporcionales según la modalidad seleccionada por el participante. Para quienes jugaron este jueves 17 de septiembre de 2026, la recomendación es comparar el resultado oficial con el comprobante emitido al momento de realizar la apuesta. El tiquete original sigue siendo el documento exigido para cualquier validación o reclamación de premios ante los operadores autorizados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Últimas Noticias

Sinuano Día 17 de septiembre de 2026: resultados, números ganadores
ECONOMÍA

Sinuano Día hoy: resultados del jueves 16 de septiembre de 2026

Chontico Día 17 de septiembre de 2026: resultados completos, números ganadores
ECONOMÍA

Chontico Día: resultados completos de este jueves, 17 de septiembre de 2026

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

La Caribeña

La Caribeña Día

Chances

Publicidad

Publicidad

Publicidad