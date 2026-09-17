Chontico Día: resultados completos de este jueves, 17 de septiembre de 2026

El sorteo de Chontico Día vuelve a concentrar la atención de miles de apostadores que siguen diariamente este juego de chance, uno de los más consultados en el Valle del Cauca. La modalidad se caracteriza por realizar sorteos todos los días del año y por permitir apuestas sobre diferentes combinaciones derivadas de un número principal de cuatro cifras. Este jueves 17 de septiembre de 2026, el sorteo está programado para la 1:00 de la tarde, horario habitual en el que se conocen tanto el número ganador como la quinta balota que acompaña el resultado oficial.



Antes de que se publique el resultado de la jornada, el último registro disponible del Chontico Día corresponde al sorteo realizado el miércoles 16 de septiembre, cuando la combinación favorecida fue el número 9127, acompañado por la quinta balota 4.



Resultados Chontico Día del 17 de septiembre de 2026

Número ganadores: 4535

Quinta cifra: 3

Las estadísticas oficiales del historial también muestran que el juego supera los 5.300 sorteos acumulados desde su puesta en marcha. Sin embargo, los operadores recuerdan que cada extracción es independiente y que los resultados anteriores no influyen en los posteriores.



Cómo se juega Chontico Día y qué modalidades existen

El juego consiste en seleccionar una combinación entre 0000 y 9999 antes del sorteo oficial. La apuesta queda registrada en un punto autorizado y posteriormente se compara con la cifra extraída durante la jornada. Entre las modalidades habilitadas para los apostadores se encuentran:



Cuatro cifras directas

Cuatro cifras combinadas

Tres cifras directas

Tres cifras combinadas

Pata o dos últimas cifras

Uña o última cifra

Desde la incorporación de la quinta balota, el juego también incluye nuevas alternativas para quienes optan por modalidades relacionadas con esa extracción complementaria.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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