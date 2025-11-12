Colombia Mayor confirmó aumento en el pago del subsidio para noviembre 2025: fechas clave

Publicidad
El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), anunció un aumento en el monto de las transferencias mensuales y una ampliación en el número de beneficiarios que recibirán apoyo económico antes de finalizar 2025. El ajuste, que eleva el subsidio de $80.000 a $230.000, comenzará a aplicarse desde el 27 de noviembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre de 2025, según confirmó la entidad.
Colombia Mayor fue creado con el propósito de brindar apoyo económico a las personas mayores que carecen de pensión y se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad, con el fin de garantizarles así una protección mínima que cubra sus necesidades básicas y mejore su calidad de vida en la vejez. El programa se ejecuta de manera progresiva en todo el país y se articula con los gobiernos locales para identificar y priorizar a sus beneficiarios.
Durante el ciclo 11, Prosperidad Social informó que 1.635.343 personas mayores recibirán el nuevo valor del subsidio, lo que representa una inversión de $374.279 millones. En el ciclo 12, programado entre el 17 y el 31 de diciembre, la cobertura se ampliará a cerca de tres millones de beneficiarios, con una inversión adicional de $688.150 millones.
"El ciclo 11 de Colombia Mayor entregará la transferencia desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Cumplirá con el compromiso adquirido por el presidente Gustavo Petro para que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que hacen parte del programa comiencen a recibir $230.000, que es un aumento significativo frente a los $80.000 que recibían anteriormente", informó Prosperidad Social.
El subsidio del programa Colombia Mayor se entrega mensualmente y puede reclamarse durante un periodo de diez días hábiles. En algunos municipios, por razones logísticas, los pagos se realizan cada dos meses. Según indicó el Banco Agrario, las transferencias se entregan a través de tres modalidades principales:
El Banco Agrario también habilitó en su página web diferentes canales de atención para resolver inquietudes sobre pagos y cuentas de los distintos programas de Prosperidad Social, como Colombia Mayor. Entre ellos se encuentran el correo pqr.transferencias.dps@bancoagrario.gov.co, la línea telefónica en Bogotá (601) 794 8567 y la línea gratuita nacional 01 8000 95 5500.
Para inscribirse en Colombia Mayor, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por Prosperidad Social. Entre ellos se destacan:
La priorización de los beneficiarios se realiza mediante los datos del Sisbén IV, especialmente en los grupos A y B, y hasta el subgrupo C1, con el fin de focalizar los recursos en la población con mayores niveles de vulnerabilidad.
Los principales factores que determinan la priorización de los aspirantes son:
Además, los adultos mayores de 90 años o más que figuren en los listados de potenciales beneficiarios son ingresados de manera automática en cuanto existan cupos disponibles en su municipio.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co