Colombia Mayor confirmó aumento en el pago del subsidio para noviembre 2025: fechas clave

El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), anunció un aumento en el monto de las transferencias mensuales y una ampliación en el número de beneficiarios que recibirán apoyo económico antes de finalizar 2025. El ajuste, que eleva el subsidio de $80.000 a $230.000, comenzará a aplicarse desde el 27 de noviembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre de 2025, según confirmó la entidad.

Colombia Mayor fue creado con el propósito de brindar apoyo económico a las personas mayores que carecen de pensión y se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad, con el fin de garantizarles así una protección mínima que cubra sus necesidades básicas y mejore su calidad de vida en la vejez. El programa se ejecuta de manera progresiva en todo el país y se articula con los gobiernos locales para identificar y priorizar a sus beneficiarios.

Colombia Mayor confirmó aumento en el pago del subsidio

Durante el ciclo 11, Prosperidad Social informó que 1.635.343 personas mayores recibirán el nuevo valor del subsidio, lo que representa una inversión de $374.279 millones. En el ciclo 12, programado entre el 17 y el 31 de diciembre, la cobertura se ampliará a cerca de tres millones de beneficiarios, con una inversión adicional de $688.150 millones.



"El ciclo 11 de Colombia Mayor entregará la transferencia desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Cumplirá con el compromiso adquirido por el presidente Gustavo Petro para que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que hacen parte del programa comiencen a recibir $230.000, que es un aumento significativo frente a los $80.000 que recibían anteriormente", informó Prosperidad Social.



¿Cómo reclamar los pagos de Colombia Mayor?

El subsidio del programa Colombia Mayor se entrega mensualmente y puede reclamarse durante un periodo de diez días hábiles. En algunos municipios, por razones logísticas, los pagos se realizan cada dos meses. Según indicó el Banco Agrario, las transferencias se entregan a través de tres modalidades principales:



Giro directo: los beneficiarios pueden reclamar el dinero en corresponsales bancarios, oficinas del Banco Agrario o en cajas extendidas.

los beneficiarios pueden reclamar el dinero en corresponsales bancarios, o en cajas extendidas. Abono en cuenta de ahorros: quienes tienen una cuenta en el Banco Agrario o la billetera digital BICO reciben el dinero directamente en su cuenta.

quienes tienen una cuenta en el Banco Agrario o la reciben el dinero directamente en su cuenta. Pago a terceros autorizados: en casos especiales, un tercero puede cobrar el subsidio mediante un poder especial emitido por la autoridad local o un poder notarial, según la situación.

El Banco Agrario también habilitó en su página web diferentes canales de atención para resolver inquietudes sobre pagos y cuentas de los distintos programas de Prosperidad Social, como Colombia Mayor. Entre ellos se encuentran el correo pqr.transferencias.dps@bancoagrario.gov.co, la línea telefónica en Bogotá (601) 794 8567 y la línea gratuita nacional 01 8000 95 5500.



Requisitos para acceder a Colombia Mayor

Para inscribirse en Colombia Mayor, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por Prosperidad Social. Entre ellos se destacan:



Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener al menos tres años menos de la edad de pensión por vejez (60 años para mujeres y 65 para hombres).

No contar con ingresos o rentas suficientes para su sostenimiento.

La priorización de los beneficiarios se realiza mediante los datos del Sisbén IV, especialmente en los grupos A y B, y hasta el subgrupo C1, con el fin de focalizar los recursos en la población con mayores niveles de vulnerabilidad.



¿Cuáles son los criterios de priorización de Colombia Mayor?

Los principales factores que determinan la priorización de los aspirantes son:



Edad del solicitante.

Puntaje del Sisbén.

Existencia de discapacidad física o mental.

Número de personas a cargo.

Condición de vivir solo sin apoyo económico.

Pérdida del subsidio al aporte en pensión por alcanzar la edad de 65 años sin completar las semanas requeridas.

Fecha de solicitud de inscripción.

Además, los adultos mayores de 90 años o más que figuren en los listados de potenciales beneficiarios son ingresados de manera automática en cuanto existan cupos disponibles en su municipio.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co