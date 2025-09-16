Cómo consultar con cédula si recibirá subsidio Ingreso Mínimo Garantizado: llegará a casi 1 millón

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una de las estrategias sociales implementadas por la Alcaldía de Bogotá para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables. En septiembre de 2025, esta política pública alcanzará a más de 956.000 personas y se convirtió en un pilar fundamental del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

El IMG es un programa de transferencias monetarias que busca garantizar un ingreso base a los hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. Su objetivo es complementar los ingresos de las familias que no alcanzan a cubrir el umbral mínimo de subsistencia, especialmente aquellas clasificadas en los grupos A y B del Sisbén IV.

Desde su rediseño en 2024, el programa ha incorporado componentes diferenciados que permiten atender de manera más precisa a diversos grupos poblacionales, incluyendo personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, hogares con niños y niñas, víctimas del conflicto armado, y personas que residen en pagadiarios.



¿Quiénes pueden recibir el subsidio Ingreso Mínimo Garantizado?

Para ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Estar registrado en el Sisbén IV en Bogotá, con clasificación en los grupos A (pobreza extrema) o B (pobreza moderada). Algunos hogares del grupo C (hasta C9) también pueden ser incluidos en componentes específicos como educación o primera infancia.

No recibir transferencias equivalentes o superiores al monto del IMG por parte de otros programas sociales del Gobierno Nacional o Distrital.

Tener una billetera digital activa (Nequi, DaviPlata, MOVii o dale!) o estar habilitado para recibir giros postales.

Cabe destacar que solo un miembro por hogar puede recibir el subsidio, y que los pagos no son retroactivos.



¿Cómo consultar con su cédula si es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

La consulta para verificar si una persona o su hogar es beneficiario del IMG se puede realizar de forma sencilla a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social. A continuación, Noticias Caracol le explica el paso a paso:



Ingrese al portal de Ingreso Mínimo Garantizado en la página de la Secretaría Distrital de Integración Social: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado

Una vez en el sitio, busque la sección “Consulta si eres beneficiario” o diríjase directamente al enlace de consulta: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consultas

En el formulario de consulta, se debe ingresar:

Tipo de documento (generalmente cédula de ciudadanía) Número de documento Fecha de expedición del documento

Luego, hacer clic en el botón “Consultar”.

El sistema mostrará si la persona consultada es beneficiaria, el ciclo de pago correspondiente, el monto recibido, la entidad financiera a través de la cual se realizó la transferencia y el estado del giro.

¿Qué hacer si no aparece como beneficiario?

Si una persona no aparece como beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado, esto puede deberse a varias razones. Una de las más comunes es que no esté clasificada en los grupos A o B del Sisbén IV, que son los grupos priorizados por el programa. También puede ocurrir que el hogar ya reciba otro subsidio que cubra el monto equivalente al IMG, lo cual excluye la posibilidad de recibir esta transferencia adicional. Otra causa frecuente es la falta de una billetera digital activa o actualizada, lo que impide la entrega del giro. Finalmente, puede haber inconsistencias o desactualización en la información registrada en las bases de datos del Distrito.



Ante estas situaciones, se recomienda verificar la clasificación en el Sisbén IV a través del portal oficial https://www.sisben.gov.co. También es posible contactar a la Secretaría Distrital de Integración Social mediante la línea telefónica 601 3808330, opción 6. Otra alternativa es acudir presencialmente a una de las 16 subdirecciones locales de Integración Social en Bogotá, donde se brinda orientación sobre el estado de los beneficios. Adicionalmente, se puede radicar una solicitud formal en el portal “Bogotá te escucha”, disponible en https://bogota.gov.co/sdqs/, para solicitar revisión o actualización de datos.



¿Cuándo y cómo se realizan los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado?

Los pagos del IMG se realizan de manera escalonada cada mes, y los beneficiarios reciben una notificación por mensaje de texto cuando el giro ha sido aprobado. Las transferencias se hacen a través de:



Billeteras digitales: Nequi, DaviPlata, MOVii, dale!

Giros postales: para quienes no tienen acceso a plataformas digitales.

En septiembre de 2025, la inversión del Distrito para este programa supera los $61.000 millones, y se espera que los pagos lleguen a más de 956.000 personas, incluyendo hogares con niños en jardines infantiles, estudiantes de colegios oficiales, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas como el pueblo Emberá.



¿De cuánto son los pagos?

El monto del subsidio varía según la situación del hogar. No todos los beneficiarios reciben la misma cantidad. El valor depende de:



Clasificación en el Sisbén IV

Número de integrantes del hogar

Otros subsidios que ya recibe el hogar

Los pagos pueden oscilar entre $60.000 y $905.000 mensuales, siendo este último el monto máximo reportado para hogares con múltiples condiciones de vulnerabilidad. Durante este año, el IMG ha sido fortalecido con nuevos componentes y ajustes que buscan mejorar su cobertura y eficiencia:



Transferencias condicionadas: para hogares con niños y niñas, se exige asistencia escolar y participación en programas de nutrición.

para hogares con niños y niñas, se exige asistencia escolar y participación en programas de nutrición. Inclusión de personas en pagadiarios: se reconoce la vulnerabilidad de quienes viven en condiciones de arriendo diario.

se reconoce la vulnerabilidad de quienes viven en condiciones de arriendo diario. Apoyo a víctimas del conflicto armado: especialmente aquellas en procesos de retorno o reubicación.

especialmente aquellas en procesos de retorno o reubicación. Simulador de pagos: disponible en el portal oficial, permite estimar el monto que podría recibir un hogar según su clasificación y número de integrantes.

