En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Cómo consultar con cédula si recibirá subsidio Ingreso Mínimo Garantizado: llegará a casi 1 millón

Cómo consultar con cédula si recibirá subsidio Ingreso Mínimo Garantizado: llegará a casi 1 millón

Los pagos del IMG pueden oscilar entre $60.000 y $905.000 mensuales, dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad del hogar beneficiario. Estos son los requisitos para recibir el subsidio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 16, 2025 06:44 a. m.
Comparta en:
Cómo consultar con cédula si recibirá subsidio Ingreso Mínimo Garantizado
Cómo consultar con cédula si recibirá subsidio Ingreso Mínimo Garantizado -
Secretaría de Integración Social de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad