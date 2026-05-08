Últimos días para pagar el impuesto vehicular con descuento en Bogotá: ¿hasta cuándo hay plazo?

Los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá entran en la recta final para acceder al descuento por pronto pago del impuesto vehicular 2026 . La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que el beneficio del 10 % estará disponible únicamente hasta la próxima semana.



La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para evitar dejar el trámite para última hora y aprovechar tanto los canales virtuales como los puntos físicos habilitados en diferentes sectores de la capital.

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“Cuando cumplimos con la ciudad, también ayudamos a que avance en obras, servicios y oportunidades para todos”, destacó la secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena.



¿Hasta cuándo hay descuento en el impuesto vehicular?

La primera fecha clave para los contribuyentes será el viernes 15 de mayo de 2026. Hasta ese día, los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá podrán acceder al descuento del 10 % por pronto pago.

Según la entidad, actualmente 2.409.157 vehículos están obligados a declarar y pagar este impuesto en Bogotá durante la vigencia 2026.



¿Qué pasa si no se paga antes del 15 de mayo?

Las personas que no alcancen a realizar el pago dentro del plazo con descuento todavía podrán cancelar el impuesto sin sanciones hasta el 24 de julio de 2026, aunque ya sin el beneficio del 10 %.



Después de esa fecha, podrían generarse intereses y sanciones por mora.



Las autoridades insistieron en la importancia de realizar el trámite con anticipación para evitar congestiones en los canales de atención y posibles inconvenientes en el proceso.



Beneficios para vehículos eléctricos e híbridos

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que algunos automotores matriculados en Bogotá entre 2021 y 2030 pueden acceder a beneficios tributarios establecidos en el Acuerdo 780 de 2020.

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De acuerdo con la entidad, 90.607 vehículos híbridos y eléctricos hacen parte de este grupo de beneficiarios.

Los descuentos establecidos son los siguientes:



Vehículos eléctricos particulares: 60 % de descuento.

60 % de descuento. Taxis eléctricos nuevos: 70 % de descuento.

70 % de descuento. Vehículos híbridos eléctricos: 40 % de descuento.

La entidad aclaró que los vehículos híbridos a gas no aplican para estos beneficios tributarios.



Motocicletas y derechos de semaforización

En Bogotá, 278.162 motocicletas están obligadas a pagar el impuesto vehicular durante este año.

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Sin embargo, la Secretaría también precisó que existen 223.777 motos que no deben asumir esta obligación tributaria, aunque sí deben cancelar los derechos de semaforización establecidos por el Distrito.



¿Dónde y cómo se puede pagar?

Los contribuyentes pueden realizar el pago de manera virtual a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda, utilizando el botón “Pagos Bogotá”. Allí tienen la posibilidad de pagar en línea o descargar la factura para efectuar el trámite en entidades financieras autorizadas.

Además, la ciudadanía puede acudir a distintos puntos de atención habilitados en la ciudad.



Puntos de atención habilitados

Usaquén

Avenida carrera 19 #114-65, local 3.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Kennedy

Carrera 71D #6-94 sur, centro comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Centro Administrativo Distrital (CAD)

Carrera 30 #25-90, costado occidental.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

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También están disponibles los puntos de la Red CADE para recibir orientación sobre fechas, pagos y trámites relacionados con el impuesto.

Para este año, los contribuyentes cuentan además con la posibilidad de acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), mecanismo que permite diferir el pago en dos partes.

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Quienes deseen acceder a esta modalidad deberán presentar la declaración inicial antes del 12 de junio de 2026 mediante la Oficina Virtual.

Las fechas establecidas para las cuotas son:



Primera cuota: 3 de julio de 2026.

3 de julio de 2026. Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.

La Secretaría Distrital de Hacienda también lanzó una advertencia frente a posibles páginas falsas y estafas relacionadas con el pago de impuestos en línea.

Por ello, recomendó verificar siempre los canales oficiales, evitar intermediarios no autorizados y realizar los pagos únicamente a través del portal oficial de la entidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co