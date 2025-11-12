Subsidio Renta joven Colombia: pago de quinto ciclo y fecha de diciembre que debe tener en cuenta

Publicidad
Renta Joven es uno de los subsidios más esperados en Colombia. Este auxilio, conocido por muchos como la continuación del programa Jóvenes en Acción, tiene el principal objetivo de ayudar a la inclusión social y económica de las personas jóvenes, así como también promover la consolidación de trayectorias de vida basada en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Mediante Renta Joven, se busca que los colombianos jóvenes puedan acceder, permanecer y graduarse de educación superior y otro tipo de formación complementaria, pues los seleccionados reciben apoyos monetarios condicionados para continuar con sus procesos.
Para los últimos dos ciclos de pago de este 2025, el Departamento de Prosperidad Social ha dado a conocer un muy esperado cronograma que establece las fechas clave que deben tener en cuenta sus respectivos beneficiarios. Así las cosas, se estableció que el cuarto ciclo de esta transferencia monetaria se llevará a cabo en noviembre de la siguiente manera:
Los pagos del programa Renta Joven, que son más de $400.000 por ciclo, buscan principalmente disminuir la deserción en la educación y fomentar el ascenso social. Esto lo logran facilitando el acceso a mejores oportunidades de trabajo, creación de empresas o estudios superiores.
El Departamento de Prosperidad Social (DPS) cuenta con el siguiente enlace para que los beneficiarios de Renta Joven puedan consultar si recibirán este pago y de qué manera podrán hacerlo. Así mismo, a través de esta plataforma los beneficiarios también podrán registrar novedades del ciclo 5 del año 2025 en caso de que se presenten.
Las transferencias de este ciclo se entregarán de la siguiente forma:
Para el último mes del año, el quinto ciclo de este subsidio podrá reclamarse a partir del 17 de diciembre e irá hasta el 31 del mismo mes. Debe tener en cuenta que para recibir este incentivo, o para aplicar al mismo, debe cumplir con los requisitos previamente establecidos:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO