Subsidio Renta joven Colombia: pago de quinto ciclo y fecha de diciembre que debe tener en cuenta

Renta Joven es uno de los subsidios más esperados en Colombia. Este auxilio, conocido por muchos como la continuación del programa Jóvenes en Acción, tiene el principal objetivo de ayudar a la inclusión social y económica de las personas jóvenes, así como también promover la consolidación de trayectorias de vida basada en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Mediante Renta Joven, se busca que los colombianos jóvenes puedan acceder, permanecer y graduarse de educación superior y otro tipo de formación complementaria, pues los seleccionados reciben apoyos monetarios condicionados para continuar con sus procesos.

Para los últimos dos ciclos de pago de este 2025, el Departamento de Prosperidad Social ha dado a conocer un muy esperado cronograma que establece las fechas clave que deben tener en cuenta sus respectivos beneficiarios. Así las cosas, se estableció que el cuarto ciclo de esta transferencia monetaria se llevará a cabo en noviembre de la siguiente manera:



12 de noviembre: fecha desde la cual inicia el pago del cuarto ciclo de Renta Joven a través del SIIF.

Del 20 hasta el 29 de noviembre: inicio de transferencias del cuarto ciclo de Renta Joven a través de la modalidad de giro.

Los pagos del programa Renta Joven, que son más de $400.000 por ciclo, buscan principalmente disminuir la deserción en la educación y fomentar el ascenso social. Esto lo logran facilitando el acceso a mejores oportunidades de trabajo, creación de empresas o estudios superiores.



¿Recibirá el pago de Renta Joven para noviembre? Así puede consultarlo

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) cuenta con el siguiente enlace para que los beneficiarios de Renta Joven puedan consultar si recibirán este pago y de qué manera podrán hacerlo. Así mismo, a través de esta plataforma los beneficiarios también podrán registrar novedades del ciclo 5 del año 2025 en caso de que se presenten.

Las transferencias de este ciclo se entregarán de la siguiente forma:



Abono a cuentas registradas, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF): beneficiarios podrán retirar la transferencia a partir del 12 de noviembre.

Giro, dirigido a jóvenes que no tienen cuenta bancaria activa: beneficiarios podrán reclamar su transferencia en oficinas de la entidad bancaria o puntos autorizados según la programación que dará a conocer del 20 al 29 de noviembre a través del enlace de consulta de giros del Banco Agrario.

Fechas importantes para reclamar quinto ciclo de pago de Renta Joven

Para el último mes del año, el quinto ciclo de este subsidio podrá reclamarse a partir del 17 de diciembre e irá hasta el 31 del mismo mes. Debe tener en cuenta que para recibir este incentivo, o para aplicar al mismo, debe cumplir con los requisitos previamente establecidos:



Tener una edad comprendida entre los 14 y los 28 años.

Aparecer en los sistemas oficiales como graduado de bachiller de media vocacional (11°).

"Estar registrado en el Sisbén vigente o el instrumento de focalización que haga sus veces, con una clasificación como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad", según explica el DPS.

Aparcer en las listas censales de población indígena, las cuales son administradas por el Ministerio del Interior.

Aparecer en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como perteneciente a población con medidas de restablecimiento de derechos y que cursen educación superior o formación complementaria bajo resguardo de la misma entidad.

Tener matrícula vigente en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional, o virtualidad.

No aparecer registrado en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado.

No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz.

