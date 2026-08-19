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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Consulte la cifra ganadora de Caribeña Día hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

Consulte la cifra ganadora de Caribeña Día hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

La Caribeña juega todos los días del calendario incluyendo domingos y festivos. Estos son los ganadores de la jornada.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Caribeña día
Caribeña Día -
Caribeña - Canva

La Caribeña es uno de los juegos de chance con presencia en la región Caribe de Colombia. Este miércoles 19 de agosto se realiza una nueva jornada de su sorteo diurno, como parte de las opciones de juego disponibles en el departamento del Atlántico.

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¿Cuándo juega La Caribeña?

La Caribeña realiza sus sorteos de Día y Noche durante la semana, incluyendo domingos y días festivos.

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El sorteo Caribeña Día se realiza a las 2:30 p.m. Por su parte, el sorteo nocturno juega a las 10:30 p.m. tiene un horario diferente en domingos y festivos, cuando se realiza a las 8:30 p.m.

¿Cómo se juega La Caribeña?

Como ocurre con otros juegos de chance, los participantes pueden seleccionar una combinación de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y elegir entre diferentes modalidades de juego.

La apuesta puede realizarse en puntos autorizados. El valor de la jugada depende de la modalidad seleccionada pero puede ir desde los 500 pesos.

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Entre las modalidades se encuentran:

  • Cuatro cifras directo (Superpleno): consiste en acertar los cuatro números en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite acertar los cuatro números sin importar el orden.
  • Tres cifras directo (Pleno): consiste en acertar los últimos tres números en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: permite acertar los últimos tres números sin importar el orden.
  • Dos cifras (Pata): requiere acertar los dos últimos dígitos del resultado en el orden establecido.
  • Una cifra (Uña): consiste en acertar únicamente el último dígito del número ganador.
  • Quinta cifra: corresponde a la balota adicional que se extrae durante el sorteo.

Resultados Caribeña Día del 19 de agosto

  • Número ganador: por definir.
  • Quinta cifra ganadora: por definir.

En caso de obtener un resultado ganador, es importante conservar el tiquete o comprobante original de la jugada y verificar cuidadosamente que la combinación registrada coincida con el resultado oficial.

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Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, se recomienda consultar los requisitos establecidos para el cobro del premio y contar con el documento de identificación que pueda ser solicitado durante el proceso.

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También es importante evitar entregar el tiquete original a terceros que no estén autorizados para realizar el trámite.

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