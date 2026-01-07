Davivienda inicia el año con remate de carros desde $32 millones: estas son algunas de las ofertas

El banco Davivienda ha inaugurado oficialmente su calendario de remates para este año, poniendo a disposición de los colombianos un catálogo diverso de automotores usados con precios altamente competitivos. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a modelos recientes mediante descuentos significativos a través de un ecosistema virtual diseñado para la eficiencia.



¿Qué productos se están ofertando?

La oferta es variada y está diseñada para diferentes perfiles de comprador, desde quienes buscan un vehículo urbano económico hasta quienes prefieren segmentos de mayor estatus. Según las fuentes, los vehículos disponibles provienen de procesos judiciales, contratos de leasing finalizados o recuperaciones de cartera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dentro de los modelos más destacados en la plataforma se encuentran:



Kia Picanto (Modelo 2023): Un vehículo eficiente para la ciudad, localizado en Yumbo, Valle del Cauca, con un motor de 1.248 cc y ofertas desde los $41.000.000 .

Un vehículo eficiente para la ciudad, localizado en Yumbo, Valle del Cauca, con un motor de 1.248 cc y ofertas desde los . Chevrolet Onix (Modelo 2022): También en Yumbo, este modelo de 1.000 cc inicia su puja en $44.600.000 .

También en Yumbo, este modelo de 1.000 cc inicia su puja en . Suzuki SCROSS 2WD (Modelo 2021): Una camioneta en Barranquilla, Atlántico, con un motor de 1.586 cc y en el que se detalla que tiene el SOAT vencido y que lo asume el comprador. El precio es de $48.600.000 .

Una camioneta en Barranquilla, Atlántico, con un motor de 1.586 cc y en el que se detalla que tiene el SOAT vencido y que lo asume el comprador. El precio es de . JETOUR X-70 (Modelo 2023): Una camioneta de color blanco en Funza, Cundinamarca, de 1.498 cc. El valor es de $68.000.000 .

Una camioneta de color blanco en Funza, Cundinamarca, de 1.498 cc. El valor es de . Subaru - OUTBACK 3.6 (Modelo 2017): Un vehículo que se encuentra también en Funza, Cundinamarca, por $75.900.000.

Un vehículo que se encuentra también en Funza, Cundinamarca, por Ford Ranger (Modelo 2020): Una camioneta en Girardota, Antioquia, por $90.000.000.

Además de vehículos particulares y camionetas, el portal oficial también incluye maquinaria pesada de uso industrial, locales comerciales y viviendas.



Datos importantes para los interesados

Antes de lanzar una oferta, es vital que los participantes realicen un análisis detallado. De acuerdo con las fuentes, la transparencia es una prioridad, por lo que cada publicación detalla el cilindraje, tipo de combustible, ubicación exacta y kilometraje.

Sin embargo, los expertos y la entidad financiera enfatizan que los interesados deben fijarse en los siguientes puntos:



Estado del vehículo: Mientras algunos están listos para rodar, otros podrían requerir inversiones adicionales en reparaciones mecánicas menores. Revisión técnica: Se recomienda revisar exhaustivamente la ficha técnica y contar con asesoría técnica o mecánica externa para evaluar el estado real del bien antes de comprometerse. Factores determinantes: El mantenimiento previo y el kilometraje son piezas clave que definirán la utilidad del vehículo a largo plazo.

¿Cómo participar en la subasta?

A diferencia de los eventos tradicionales, este proceso es completamente digital. Los interesados deben ingresar a la plataforma “Bienes al alcance de todos”, que es el portal oficial donde el banco gestiona de manera eficiente la promoción y venta de estos activos.



Participar en una subasta digital de este tipo es como entrar en una galería de oportunidades; aunque las imágenes y datos técnicos te dan el mapa, contar con un "ojo experto" (un mecánico) te asegura que el tesoro que elijas sea realmente una joya lista para el camino.



*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.