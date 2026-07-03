Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habla sobre el fracking: ¿se hará en áreas protegidas?

Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por Abelardo de la Espriella, habló en Noticias Caracol sobre sus retos y metas cuando asuma la cartera a partir del próximo 7 de agosto, cuando empiece el gobierno que reemplazará al de Gustavo Petro.

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En cuanto a las metas que se propone a sacar adelante, Arjona tiene trazado el “biocomercio como un elemento clave de la economía del país. Tenemos que aprovechar nuestros recursos genéticos, tenemos que aprovechar ser el país más biodiverso por metro cúbico del mundo, eso tiene que significar ingresos. Segundo, sincronizar todo el tema de infraestructura con sostenibilidad. Estos temas de infraestructura en Colombia han tenido una dificultad tremenda por más licenciamiento, consultas y demás; eso hay que modernizarlo, hay que agilizarlo, hay que ponerle inteligencia artificial para tener un sistema eficiente que compagine la conservación con el desarrollo. Tercero, no olvidarnos de toda la importancia de nuestras áreas protegidas y alcanzar la meta 30, tener un sistema de aire protegido sólido y recuperar un sistema que fue el fondo de herencia en Colombia”.



¿Cuál es el límite ambiental para hacer fracking?

El ministro de Ambiente designado fue claro en decir que “no se puede hacer fracking en un área protegida, en donde el ordenamiento territorial lo limite de acuerdo con el tema de ordenamiento vigente en la ordenación del país. Se ha hablado de fracking en áreas protegidas, eso es imposible y no se puede desarrollar ninguna actividad de infraestructura”.

Además, sostuvo que “en el 2 % del territorio nacional donde se tiene potencial de fracking, el ministerio tiene que supervisar que se haga con los mejores estándares de la industria”.



Manifestó que este tipo de explotación debe hacerse porque “es aprovechamiento que necesitamos para nuestra seguridad energética como es el gas producto del fracking y con un especial cuidado por el agua”, insistiendo que no podrá realizarse “ni en áreas protegidas ni en ecosistemas sensibles que puedan tener afectación con una actividad determinada”.



Aspersión aérea

“Personalmente veo más dificultad al tema de aspersión que al tema de fracking”, aseguró Fabio Arjona, quien precisó que “hay que utilizar todas las herramientas modernas para hacerla sin tener alteraciones o daños colaterales. Uno de ellos es utilizar inteligencia artificial, agricultura de precisión, productos adecuados -bioherbicidas como ha dicho nuestro presidente-“.



Añadió que “la principal afectación ambiental que existe en el país hoy se debe al desgobierno en los territorios, lo que ha causado una gran deforestación, una afectación por la minería ilegal”, por lo que “la fumigación se hará bajo condiciones estrictas con los productos adecuados y utilizando mecanismos de precisión”.



Demoras en licencias ambientales

Según el ministro de Ambiente designado, “el licenciamiento ambiental no es ciencia de cohetes, tiene unos tiempos específicos. El tiempo de consulta previa no puede seguir como un mecanismo extorsivo, debe asumirlo el gobierno y no se debe seguir delegando en los promotores del proyecto. Debe meterse la mejor ingeniería, la mejor tecnología dentro de la ANLA para tener unos tiempos”.



Fenómeno de El Niño

Fabio Arjona lamentó que “se nos han ido los 16 mil megas de la supuesta transición energética de energía eólica que debía estar instalada en La Guajira y que podría haber soportado todo el embate del fenómeno de El Niño que está a punto de cruzarnos una crisis energética”.

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Dicho fenómeno, agregó, “es inevitable y tenemos que vivir con él”, por lo que se debe “mitigar los efectos para tratar de sobrevivir. Desde el punto de vista ambiental tenemos problemas de suministro de agua, tenemos problemas de proliferación de incendios forestales, problemas de fauna silvestre, sufren mucho nuestras especies, como los manatíes que quedan atrapados en charcas y mueren, entonces hay que tener un plan de contingencias para mamíferos acuáticos”.

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