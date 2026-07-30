Ricardo Roa dijo que permanecerá en Colombia y pidió perdón a Ecopetrol: así fue su discurso

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hizo una rueda de prensa para despedirse del cargo, luego de haber sido imputado por el delito de tráfico de influencias de servidor público, dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por la compañía. Roa pidió perdón debido que sus "temas personales" impidieron "mostrar los verdaderos logros y resultados" de Ecopetrol, y aseguró que enfrentará los procesos judiciales en su contra dentro del país.

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"Yo aquí me quedaré con confianza, con tranquilidad, asumiendo (…) Voy a estar aquí poniendo la cara y dando la cara ante las instancias de justicia que están haciendo sus investigaciones y, lógicamente, las que vengan hacia futuro”, afirmó. Para disculparse con los integrantes de la compañía, mencionó: “Yo lamenté profundamente que los temas personales del ser humano, Ricardo Roa, hubieran estado en el foco de la atención de esta organización, porque impidieron mostrar los verdaderos logros y resultados que hemos hecho durante este tiempo”.

Roa, por otro lado, afirmó que la transición energética se convirtió en "una realidad" durante su gestión de más de tres años en el gobierno del presidente Gustavo Petro. "La transición energética en el Grupo Ecopetrol es una realidad. Multiplicamos por cuatro la capacidad de generación de energía limpia", expresó Roa en la rueda de prensa en Bogotá. El directivo dijo que cuando asumió el cargo, en abril de 2023, la mayor empresa de Colombia tenía una capacidad de generación de 200 megavatios de energía limpia y al cierre del primer trimestre de este año llegó a 954 megavatios, superando los 900 proyectados para 2030.



"La transición energética se volvió una realidad (...) Hoy es una línea de negocios que le está dando sostenibilidad y resultados y beneficios a la compañía", manifestó. Por otra parte, Roa dijo que en los últimos cuatro años la compañía realizó inversiones por "20.400 millones de dólares", de los cuales el 77 % corresponden al "negocio tradicional y el resto, el 21 %, a energías para la transición".



"No puedo anunciar los resultados del primer semestre de este año (...) pero sí quiero desde ya advertir que no van a ser excelentes, van a ser extraordinarios los resultados de la compañía al cierre del primer semestre en términos de sus ingresos, su ebitda y su utilidad neta", agregó sobre el balance que será divulgado el próximo lunes.

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Roa, cercano al presidente Petro, se apartó de la presidencia de Ecopetrol el pasado 7 de abril mediante una licencia no remunerada tras tomar vacaciones, en medio de varias investigaciones judiciales y administrativas en su contra. Esa ausencia se prolongó por una incapacidad médica hasta esta semana, cuando volvió a asumir el cargo para despedirse, en medio de varios escándalos. Además del caso por presunto tráfico de influencias, el pasado 12 de mayo la Fiscalía también le imputó el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, por presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña presidencial de Petro de 2022, de la cual fue gerente.

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Con información de EFE