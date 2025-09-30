En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Declaración de renta en Colombia: últimas fechas, requisitos y sanciones para octubre de 2025

Declaración de renta en Colombia: últimas fechas, requisitos y sanciones para octubre de 2025

Lo recomendable es no esperar hasta el último día para evitar congestiones en el sistema o errores de última hora.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Declaración de renta 2025: el calendario tributario para la semana del 8 al 12 de septiembre
Imagen de referencia de declaración de renta.
Pexels/Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad