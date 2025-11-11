Más de 32 mil oportunidades de empleo en el Sena en Colombia: así puede acceder a las vacantes

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continúa consolidándose como una de las plataformas de formación y empleabilidad más importantes del país. A través de su Agencia Pública de Empleo (APE), la entidad conecta diariamente a miles de colombianos con oportunidades laborales en todos los sectores productivos, tanto en Colombia como en el exterior.

Durante lo corrido de 2025, el SENA ha realizado 317 ferias de empleo en las distintas regiones, logrando más de 423 mil colocaciones laborales, un reflejo del impacto que ha tenido el servicio en la reducción del desempleo y en la dinamización de las economías locales. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 32 mil vacantes activas distribuidas en 31 departamentos del país y 3 ofertas en el extranjero.



Las regiones con más oportunidades laborales en Colombia

De acuerdo con el más reciente informe de la Agencia Pública de Empleo, Bogotá D.C. lidera el número de vacantes con 10.269 oportunidades disponibles, seguida por Antioquia (3.781) y Valle del Cauca (4.376). En el noroeste del país, Santander también registra una alta demanda con 2.324 vacantes, mientras que Cundinamarca ofrece 2.999 puestos.



Otros departamentos con una participación destacada son Risaralda (1.138), Boyacá (1.008), Meta (795) y Bolívar (839). Incluso en regiones apartadas como Amazonas, Guainía o Guaviare, la entidad mantiene ofertas activas, garantizando que el acceso al empleo sea una posibilidad real en todo el territorio nacional.



Empleos por areas de desempeño en Bogotá

Ventas y servicios: 3372

3372 Finanzas y administración: 3370

3370 Operación de equipos, del transporte y oficios: 1273

1273 Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas: 917

917 Procesamiento, fabricación y ensamble: 772

772 Arte, cultura, esparcimiento y deportes: 176

176 Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión : 112

: 112 Explotación primaria y extractiva : 64

: 64 Ocupaciones de dirección y gerencia: 20

20 Salud: 210

Empleos con oportunidades en el exterior

Además de las oportunidades locales, el SENA gestiona vacantes internacionales, en colaboración con gobiernos y empresas de otros países. Actualmente, se reportan tres ofertas activas en Quebec, al este de Canadá, una opción atractiva para profesionales y técnicos que buscan llevar su experiencia laboral fuera de Colombia.



El país norteamericano se encuentra buscando 3 operadores de planta de tratamiento de aguas residuales, el sueldo mensual de la vacante esta entre los $8 y $10 millones de pesos mensuales bajo un contrato fijo de jornada completa (40 horas semanales). Los interesados podrán aplicar a la vacante hasta el 30 de noviembre del 2025.

El rol implica operar, monitorear y mantener los procesos unitarios de tratamiento de agua, como operación de bombas y válvula y control de calidad mediante análisis fisicoquímicos, asegurando el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua. Aunque el idioma, ya sea inglés o francés no es un requisito de convocatoria, los seleccionados que no cuenten con el francés recibirán un curso de 200 horas para garantizar la funcionalidad de su trabajo.



¿Cómo puede acceder a las vacantes del SENA?

Para consultar y postularse a las vacantes disponibles, los interesados deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal oficial de la Agencia Pública de Empleo: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co

2. Crear una cuenta o iniciar sesión si ya se está registrado.

3. Completar el perfil con la información personal, experiencia laboral y formación académica.

4. Utilizar el buscador de vacantes ingresando palabras clave, ciudad, departamento y área de interés.

5. Aplicar directamente a las ofertas que coincidan con el perfil.

Cabe destacar que el sistema permite filtrar las vacantes por nivel educativo, tipo de contrato, rango salarial y ubicación en donde se encuentre el candidato. así mismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje recuerda que todos los servicios de su Agencia Pública de Empleo son gratuitos, y advierte a los usuarios que no deben entregar dinero o documentos a intermediarios.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL

