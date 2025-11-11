En vivo
Más de 32 mil oportunidades de empleo en el Sena en Colombia: así puede acceder a las vacantes

Más de 32 mil oportunidades de empleo en el Sena en Colombia: así puede acceder a las vacantes

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca lideran las regiones con más oportunidades de empleo. Además, el Sena ofrece vacantes para los colombianos que deseen tener experiencia laboral en el exterior.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de nov, 2025
Más de 32 mil oportunidades de empleo en el SENA en Colombia: así puede acceder las vacantes
SENA - Archivo

