Dian realizará nueva subasta virtual con vehículos, joyas y motos desde los $300 mil: cuándo empieza

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió una nueva jornada de subastas virtuales en la que ciudadanos y empresas podrán participar por vehículos, motocicletas, joyería, repuestos, artículos decorativos y otros bienes provenientes de procesos de decomiso, aprehensión o abandono. El evento se desarrollará desde el próximo 5 de junio a través de la plataforma El Martillo y permitirá presentar ofertas por diferentes lotes ubicados en varias ciudades del país.

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En la subasta se ofrecerán distintos bienes que han pasado a disposición de la entidad como resultado de procesos aduaneros y de control fiscal. La actividad se realizará de manera digital a través de la plataforma El Martillo, administrada por el Banco Popular, mecanismo que permite a cualquier ciudadano registrado participar en la puja por los diferentes lotes disponibles.

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Entre los artículos incluidos en esta convocatoria se encuentran vehículos, motocicletas, minimotos, cuatrimotos, joyería elaborada en oro y plata, piezas de relojería, repuestos tipo Rolex, piedras preciosas, zircones y objetos decorativos fabricados en metales preciosos. La entidad recordó que todos los bienes son comercializados bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y que los interesados deben revisar cuidadosamente la información de cada lote antes de presentar una oferta.



¿Qué mercancías estarán disponibles en la subasta?

La jornada contará con más de veinte lotes distribuidos en diferentes ciudades del país, con valores base que van desde algunos cientos de miles de pesos hasta cifras superiores a los $100 millones. Entre los bienes ofertados se encuentran:



Vehículos particulares.

Motocicletas.

Minimotos.

Cuatrimotos.

Joyería en oro.

Joyería en plata.

Gemas y piedras sintéticas.

Repuestos y accesorios de relojería.

Objetos decorativos.

Diversos artículos catalogados como elementos varios.

Los lotes están ubicados en ciudades como:



Bogotá.

Buenaventura.

Cali.

Funza.

Yumbo.

Manizales.

Algunos de los vehículos disponibles tienen valores base que superan los $80 millones y $100 millones, mientras que otros lotes de mercancías presentan montos inferiores desde los $300 mil, lo que amplía las opciones para distintos perfiles de compradores.



¿Cómo funcionan las subastas de la Dian?

Las subastas públicas de la Dian constituyen un mecanismo mediante el cual el Estado pone a disposición del mercado bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono.



Según explica la entidad, estos activos son el resultado de las acciones de control realizadas por las autoridades aduaneras y tributarias. Los recursos obtenidos mediante su venta ingresan a las finanzas públicas y contribuyen al financiamiento de programas y servicios estatales.

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El proceso se realiza bajo un sistema de pujas en línea, donde los participantes compiten ofreciendo valores superiores a las propuestas previamente registradas por otros interesados. Uno de los aspectos más importantes para los interesados es que los bienes son vendidos bajo la modalidad de "cuerpo cierto", es decir, en las condiciones físicas y técnicas en las que se encuentran al momento de la subasta.



Paso a paso para participar en la subasta virtual de la Dian

Las personas que deseen intervenir en el proceso deben cumplir una serie de requisitos y seguir el procedimiento establecido por la plataforma.

1. Registrarse en la plataforma

El primer paso consiste en crear una cuenta en El Martillo, diligenciando los datos personales solicitados por el sistema. Además, es necesario contar con una cuenta bancaria habilitada para efectuar pagos mediante el sistema PSE.



2. Consultar el catálogo de lotes

Antes de ofertar, los usuarios pueden revisar la descripción de cada lote, sus características, ubicación y valor base. Esta etapa resulta fundamental para conocer el estado general de los bienes y determinar cuáles se ajustan a los intereses del comprador.



3. Constituir el depósito

Para poder participar en la puja es obligatorio realizar un depósito virtual a través de los canales autorizados por la plataforma. Este depósito funciona como garantía de seriedad de la oferta presentada.



4. Presentar la oferta

Una vez realizado el depósito, el usuario podrá seleccionar el lote de interés y registrar una propuesta económica. El sistema mostrará automáticamente el incremento mínimo permitido para mejorar la oferta existente.



5. Seguir el desarrollo de la subasta

Durante la jornada, los participantes podrán verificar si su propuesta se encuentra liderando el proceso o si ha sido superada por otro oferente.

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La entidad informó que los participantes que no resulten favorecidos en la puja no perderán el dinero consignado como depósito. Los recursos serán reintegrados automáticamente a la cuenta desde la cual se efectuó el pago, mediante los procedimientos establecidos por la plataforma de subastas de El Martillo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co