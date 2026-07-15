Precio del dólar en Colombia hoy, 15 de julio de 2026: así abrió la TRM este miércoles

El precio del dólar en Colombia arrancó la jornada de este miércoles 15 de julio de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.252,11 por dólar, de acuerdo con la cotización vigente para la fecha. La cifra muestra un ligero aumento frente al valor registrado el día anterior, cuando la tasa se ubicó en $3.248,87. La diferencia entre ambas jornadas es de $3,24, equivalente a una variación diaria de 0,10 %, lo que refleja un movimiento reducido en el mercado cambiario durante las últimas horas.

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El balance de julio sigue mostrando un retroceso de la moneda estadounidense frente al peso colombiano. El primer día del mes, la TRM se ubicó en $3.440,83, mientras que para este 15 de julio la referencia bajó hasta $3.252,11. Esto significa que en las primeras dos semanas de julio el dólar ha perdido $188,72, una reducción cercana al 5,5 % respecto al inicio del mes. La tendencia puede observarse en la evolución diaria de la TRM. Tras arrancar julio por encima de los $3.440, la cotización descendió gradualmente hasta ubicarse por debajo de los $3.300 durante la segunda semana del mes. Entre el 10 y el 14 de julio la tasa se mantuvo en $3.248,87, para luego subir levemente este miércoles.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Con la TRM vigente, una operación de 100 dólares equivale a $325.211, mientras que 1.000 dólares representan $3,25 millones aproximadamente. Estas equivalencias cambian cada día de acuerdo con la tasa oficial calculada para el mercado colombiano. La caída acumulada durante julio también ha reducido el valor en pesos de las transacciones que dependen de la moneda estadounidense. Un monto de 1.000 dólares que el 1 de julio equivalía a más de $3,44 millones, hoy se ubica cerca de los $3,25 millones, una diferencia cercana a $189.000. A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:



Ciudad Precio de Compra (Promedio) Precio de Venta (Promedio) Bogotá D.C. $3.380 $3.450 Medellín $3.430 $3.560 Cali $3.350 $3.600 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.340 $3.410 Pereira $3.730 $3.800

El euro sube tras los datos de inflación de Estados Unidos

El euro subió hoy tras la publicación de la caída de la inflación en Estados Unidos, que reduce la presión para que la Reserva Federal (Fed) tenga que elevar pronto los tipos de interés. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1448 dólares, frente a los 1,1404 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1405 dólares. La inflación bajó en junio en EE. UU. hasta el 3,5 %, desde el 4,2 % en mayo, caída que fue mayor de lo previsto tras la moderación del encarecimiento de la energía durante el alto el fuego en Irán. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en el Congreso que la entidad no tolerará una inflación persistentemente elevada.



Antes de la publicación de la inflación de EE. UU. el euro se había depreciado frente al dólar debido al encarecimiento del petróleo y expectativas de que la Fed subirá pronto el precio del dinero. El diferencial de los tipos de interés entre EE. UU. y la eurozona hace más atractivos los activos denominados en dólares e impulsa su cotización.



Estados Unidos atacó sistemas de defensa de Irán, que respondió con ataques a buques petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz y contra Jordania y Baréin. El precio de petróleo sigue al alza y el barril de Brent, de referencia en Europa, se paga a casi 87 dólares ante la escalada de las tensiones en Oriente Medio.

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El dólar se fortalece con el encarecimiento del petróleo, que se paga en esa divisa, porque aumentan las expectativas de que los bancos centrales deberán subir los tipos de interés para combatir la inflación. El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo el lunes que si la inflación subyacente sube mucho, la Fed debería considerar subir sus tipos de interés pronto. La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron hasta el 4,6 %, tras las declaraciones de Waller. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1378 y 1,1459 dólares.

ÁNGELA URREA PARRA

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