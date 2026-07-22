Precio del dólar en Colombia hoy, 22 de julio de 2026: cómo abrió la TRM este miércoles

El precio del dólar en Colombia, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 22 de julio de 2026, abrió en $3.238,19 por dólar estadounidense, de acuerdo con los registros del mercado cambiario colombiano. La cifra muestra una reducción de $24,39 frente a la tasa vigente del martes 21 de julio, que se ubicó en $3.262,58. La variación diaria fue de-0,75 %.

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Con este resultado, el dólar sigue por debajo de la barrera de los $3.300 y mantiene la tendencia observada durante gran parte de julio. La caída registrada entre ambas jornadas refleja un menor valor de la moneda estadounidense frente al peso colombiano, luego de que el mercado spot cerrara el martes con operaciones que llevaron la cotización hasta niveles cercanos a los $3.221.

En lo corrido de julio, la TRM completa una caída de $202,64 frente al valor con el que comenzó el mes. El 1 de julio de 2026 la tasa se ubicó en $3.440,83, mientras que este 22 de julio llegó a $3.238,19. La diferencia representa una variación acumulada de-5,89 %.



El comportamiento muestra que el dólar ha perdido más de $200 durante las primeras tres semanas del mes. De mantenerse esta tendencia, julio podría cerrar como uno de los períodos con mayor descenso de la divisa en lo que va de 2026.A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.350 $3.430 Medellín $3.310 $3.470 Cali $3.200 $3.400 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.320 $3.370 Pereira $3.730 $3.800

El euro se cotiza a 1,1404 dólares mientras el petróleo vuelve a subir

El euro se cambió este martes en una franja de entre 1,1404 y 1,1432 dólares, en otra jornada marcada una vez más por la volatilidad de los precios del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio. El euro se cotizaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1404 dólares, frente a los 1,1409 dólares de las últimas horas de la negociación europea del lunes.



Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1418 dólares, por debajo de los 1,1426 dólares atribuidos el lunes. El petróleo intermedio de Texas empezó este martes con una subida de un 1,87 %, hasta 84,79 dólares el barril, tras nuevos ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán, que a su veces atacó instalaciones de EE. UU. en Baréin, Kuwait y Jordania.

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En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) mostró este martes su "preocupación por la seguridad del suministro" de petróleo aunque matizó que, por el momento, hay "varios factores de amortiguación". El BCE publicó este martes su encuesta sobre crédito bancario en el segundo trimestre de este año, según la cual los bancos de la zona euro endurecieron de forma moderada sus criterios para conceder préstamos, influidos entre otros factores por "los riesgos relacionados con la evolución de la situación geopolítica y energética".

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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