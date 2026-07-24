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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar en Colombia hoy, 24 de julio de 2026: así abrió la TRM este viernes

Precio del dólar en Colombia hoy, 24 de julio de 2026: así abrió la TRM este viernes

La cifra este viernes representa un incremento de $12,45 frente a la Tasa Representativa del jueves 23 de julio. Este es el precio del dólar en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Dólar 24 de julio de 2026 en Colombia: cómo abrió la TRM este viernes
Dólar 24 de julio de 2026 en Colombia: cómo abrió la TRM este viernes -
Getty Images

El precio del dólar en Colombia abrió este viernes 24 de julio de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.219,31 por unidad, según la cotización oficial vigente para la jornada. La cifra representa un incremento de $12,45 frente a la TRM del jueves 23 de julio, cuando la divisa se ubicó en $3.206,86, lo que equivale a una variación diaria de 0,39%. El movimiento de este viernes marca una pausa en la tendencia bajista que venía mostrando la moneda estadounidense durante las últimas jornadas. Aunque el dólar registra una recuperación frente al día anterior, la cotización continúa por debajo de los niveles observados durante las primeras semanas de julio.

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La TRM del jueves 23 de julio fue de $3.206,86, valor que se convirtió en uno de los más bajos registrados por la divisa en los últimos años. Ese día el dólar perdió $31,33 frente a la tasa del miércoles 22 de julio, que había quedado en $3.238,19. Un día después, la tendencia cambió. Para este viernes la TRM avanzó hasta los $3.219,31, con una recuperación de $12,45 respecto a la jornada anterior. Aunque la variación es positiva, todavía no alcanza para recuperar las pérdidas acumuladas durante la semana.

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El comportamiento del precio del dólar durante julio ha estado marcado por una reducción progresiva de la tasa de cambio. Los registros muestran que el 9 de julio la TRM se ubicaba en $3.339,65, mientras que este viernes cerró en $3.219,31. La diferencia entre ambas referencias es de $120,34 por dólar. La disminución se ha reflejado en buena parte de las jornadas del mes. El 10 de julio la TRM fue de $3.305,38; el 15 de julio alcanzó $3.252,11; el 17 de julio llegó a $3.221,41 y posteriormente se ubicó en $3.206,86 el 23 de julio antes del repunte registrado este viernes.

Precio del dólar en casas de cambio

A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:

CiudadPrecio de compra (promedio)Precio de venta (promedio)
Bogotá D.C.$3.350$3.430
Medellín$3.330$3.470
Cali$3.200$3.400
Cartagena$3.750$3.980
Cúcuta$3.330$3.370
Pereira$3.730$3.800

ÁNGELA URREA PARRA
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