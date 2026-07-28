Estos son los electrodomésticos que más consumen energía en 2026: pilas con el recibo de la luz

El panorama energético global, sumado a la intensidad de fenómenos climáticos como El Niño, ha puesto en jaque la economía de miles de hogares. En 2026, la eficiencia energética ya no es una opción, sino una necesidad imperativa para evitar que el recibo de la luz se convierta en una pesadilla mensual. Ante la advertencia de que el fenómeno de El Niño puede alcanzar niveles críticos de intensidad, es fundamental identificar cuáles son esos aparatos que, silenciosamente, están elevando su facturación.



Seis electrodomésticos que más le disparan el recibo de la luz

No todos los electrodomésticos operan bajo el mismo régimen de consumo. Identificar los puntos críticos en el hogar es el primer paso para una estrategia de ahorro efectiva. Según expertos en la materia, existe un grupo selecto de aparatos que lideran el gasto energético en la mayoría de las viviendas: la nevera, el aire acondicionado, la lavadora, el calentador de agua, el horno eléctrico y la popular freidora de aire.

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Aunque muchos de estos equipos son esenciales para la vida moderna, su uso indiscriminado o un mantenimiento deficiente pueden disparar el consumo de kilovatios-hora de manera alarmante. Es vital entender que, en un contexto de escasez de recursos hídricos para la generación de energía, cada minuto que estos dispositivos permanecen encendidos cuenta.



La nevera: el electrodoméstico que más gasta y cómo optimizarlo

Si hay un protagonista indiscutible en la factura de energía, es la nevera. Al ser un aparato que debe permanecer conectado las 24 horas del día, su impacto es masivo. De hecho, se estima que la nevera puede representar hasta el 24% del consumo energético total de una casa.

Para mitigar este impacto, Karina Lozano, directora del programa de ingeniería de energías de la Universidad EAN, sugiere una técnica sencilla pero sumamente efectiva: supervisar la temperatura interna del equipo. Mantener el proceso de refrigeración entre los 4 y 5 grados centígrados ayuda significativamente a disminuir el esfuerzo del motor y, por ende, el consumo de electricidad. Una temperatura más baja de lo necesario solo servirá para engrosar el recibo sin ofrecer beneficios reales de conservación para la mayoría de los alimentos.



Cuidado con el "consumo fantasma": el enemigo invisible en casa

Uno de los errores más comunes en los hogares es subestimar el gasto de los aparatos que, aunque no están en uso, permanecen conectados a la red eléctrica. Este fenómeno, conocido como "consumo fantasma", ocurre con cargadores de celulares, televisores en modo espera o microondas con reloj digital.



De acuerdo con la experta Karina Lozano, este descuido no es menor: el consumo fantasma de los electrodomésticos conectados durante el día, incluso cuando no hay nadie en casa, puede representar entre el 5% y el 10% del consumo total de la vivienda. Para combatir esto, la directora de la Universidad EAN recomienda el uso de regletas de conexión. Al conectar varios equipos a una regleta y apagarla por completo cuando no se necesiten, no solo se aumenta la eficiencia de los equipos al evitar sobrecalentamientos, sino que se elimina ese goteo constante de dinero en la facturación.



Hábitos inteligentes para ganarle la batalla al fenómeno de El Niño

Más allá de la tecnología, el cambio real reside en los hábitos cotidianos. En medio de las estrategias de ahorro, acciones básicas como desconectar el cargador del celular una vez el dispositivo llega al 100% o apagar las luces en habitaciones vacías (especialmente en áreas de alto uso como la cocina) marcan la diferencia.



Asimismo, en hogares que cuentan con duchas eléctricas, reducir el tiempo bajo el agua es una de las medidas más eficaces para bajar el consumo de alto impacto. La conciencia energética en 2026 nos exige ser más selectivos: usar los electrodomésticos de alto consumo solo cuando sea estrictamente necesario y desconectar todo aquello que no se esté utilizando, especialmente durante la noche. Pilas con el recibo de la luz; el ahorro empieza por desenchufar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL