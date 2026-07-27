Precio del dólar en Colombia cerró este lunes, 27 de julio a la baja y quedó cerca de los $3.200

La cotización del dólar en Colombia finalizó este lunes 27 de julio con una tendencia descendente. Durante la jornada, la divisa perdió terreno frente al peso colombiano y terminó negociándose por debajo de la barrera de los $3.200 en su precio de cierre del mercado spot. El dólar inició operaciones en $3.214,50 y durante los primeros movimientos alcanzó un máximo de $3.220. Sin embargo, el impulso inicial no logró mantenerse y con el avance de la sesión comenzaron a predominar las órdenes de venta, llevando la cotización hasta un mínimo de $3.193,50, nivel registrado al cierre de la negociación.

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El precio promedio de la jornada fue de $3.205,92, una cifra cercana a la nueva tasa representativa del mercado que regirá para el martes 28 de julio, establecida en $3.205,80 por dólar. Esta referencia representa una reducción de $4,76 frente a la TRM vigente del lunes, que se ubicaba en $3.210,56. El resultado del día confirmó la presión bajista que viene presentando la moneda estadounidense en Colombia. En comparación con el cierre anterior, cuando el dólar terminó en $3.219,16, la divisa registró una caída aproximada de $17,06 durante la sesión.



El dólar completó una nueva jornada de caídas y se acercó a niveles de 2019

La jornada estuvo acompañada por una volatilidad intradía de 26,50 pesos, diferencia marcada entre el valor máximo y el mínimo alcanzado durante las operaciones. En total, el mercado reportó 1.231 transacciones de compra y venta, con negociaciones por cerca de 876,67 millones de dólares. Uno de los datos que llamó la atención del mercado fue que el nivel alcanzado por la tasa de cambio representa uno de los puntos más bajos de los últimos años. La referencia diaria se ubicó en valores similares a los registrados en julio de 2019, cuando el dólar llegó a niveles cercanos a los $3.194.

En el comportamiento reciente, el peso colombiano ha mantenido una recuperación frente al dólar. La TRM pasó de $3.262,58 hace una semana a $3.210,56 para la jornada del lunes, lo que representa una disminución superior a los $50 en ese periodo. Frente al inicio del año, cuando la referencia se encontraba en $3.757,08, la reducción supera los $540. Para el martes 28 de julio, la nueva TRM quedará establecida en $3.205,80 por dólar, consolidando una semana en la que la moneda estadounidense ha continuado perdiendo valor frente al peso colombiano.



Precio del dólar en casas de cambio

La comparación con el cierre de junio también evidencia la tendencia descendente del mercado cambiario. Frente al mismo periodo del mes anterior, la TRM presenta una reducción cercana a 233 pesos, equivalente a una variación de-6,77 %. Con esta cotización, un monto de 100 dólares equivale a 321.056 pesos colombianos, mientras que 1.000 dólares representan 3.210.560 pesos, tomando como referencia la TRM vigente para este lunes 27 de julio. A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.300 $3.380 Medellín $3.340 $3.490 Cali $3.200 $3.400 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.300 $3.350 Pereira $3.730 $3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co