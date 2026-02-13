¿Qué pasará con el salario mínimo mientras Gobierno expide nuevo "decreto transitorio"?

Para este viernes 13 de febrero, muchos trabajadores colombianos esperan el pago del salario mínimo. Sin embargo, el Consejo de Estado acaba de tomar una decisión clave para el futuro de este pago.

(En contexto: Consejo de Estado suspendió provisionalmente decreto del salario mínimo para 2026)

Ese organismo suspendió de manera provisional los efectos del decreto del Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905.



En la medida, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso.



¿Qué pasará con el pago del salario mínimo?

En la misma decisión, el Consejo de Estado aclaró que los efectos de esta suspensión provisional serán efectivos únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto en el cual se determine la cifra transitoria.



Esto quiere decir que, mientras tanto, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025.

De esta manera, por ahora, el salario mínimo sigue en 1.750.905 pesos, a lo que se suma el auxilio de transporte, el cual se ubicó en 24,5 por ciento y quedó en 249.095 pesos, con lo que los trabajadores reciben en la actualidad 2.000.000 de pesos por mes.

El analista Gabriel Cifuentes recordó que el aumento del salario fue del 23 por ciento. Para llegar a ese punto, primero hay un proceso de concertación entre trabajadores, empresarios y Gobierno, de no llegar a un acuerdo, el propio Gobierno lo puede decretar, que fue justamente lo que sucedió.

Para las negociaciones, los empresarios proponían el 7 u 8 por ciento; mientras que los trabajadores, el 16 por ciento. En tanto, el Gobierno subió 7 puntos el tope que se había fijado en las mismas negociaciones. De esta manera, según Cifuentes, la decisión busca que el salario mínimo no se determine fuera de una serie de parámetros que puedan poner en riesgo criterios macroeconímicos.



¿Cuáles son los criterios que pide tener en cuenta en Consejo de Estado para decreto transitorio?

La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para el año 2026

Productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que Coordina el Ministerio del Trabajo, en este caso, correspondiente a las cifras oficiales certificadas por el DANE

Contribución de los salarios al ingreso nacional en la vigencia 2025

Incremento del producto interno bruto del año 2025

Inflación real del año 2025 según el índice de precios al consumidor, calculada desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025

La especial protección del trabajo; la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil

La función social de la empresa.

Los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado.

